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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7771777277737774

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 105
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:52

  RTC12 написав:Так в регионах жилье покупают в основном для себя, так как сдавать в наём его просто некому. В обл.центрах покупают как для себя, так и под аренду.
Ну а в Киев плывут все свободные деньги со всей Украины. И не только...
Поэтому при падении цен на жильё региональщики мало что потеряют.
Так как жилье куплено для личной жизни или для детей продаже не подлежит...
А вот киевским инвесторам, у которых по несколько, а то и по десятку квартир, придется не сладко....Конкуренция на сброс может быть значительная...

не пойму чё у вас за истерика 2й день?
вдруг обнаружили что ваша "подматрасная каклетка" вдруг резко похудела в недвиге от МХЗ?
не напрягайтесь так
ждите окна от зРадиста 10.21-09.22)
"жизнь боль"(с)
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  RTC12 написав:Так в регионах жилье покупают в основном для себя, так как сдавать в наём его просто некому. В обл.центрах покупают как для себя, так и под аренду.
Ну а в Киев плывут все свободные деньги со всей Украины. И не только...
Поэтому при падении цен на жильё региональщики мало что потеряют.
Так как жилье куплено для личной жизни или для детей продаже не подлежит...
А вот киевским инвесторам, у которых по несколько, а то и по десятку квартир, придется не сладко....Конкуренция на сброс может быть значительная...
Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций. В остальном вы полностью правы...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:42

  vitaliian написав:
  RTC12 написав:Так в регионах жилье покупают в основном для себя, так как сдавать в наём его просто некому. В обл.центрах покупают как для себя, так и под аренду.
Ну а в Киев плывут все свободные деньги со всей Украины. И не только...
Поэтому при падении цен на жильё региональщики мало что потеряют.
Так как жилье куплено для личной жизни или для детей продаже не подлежит...
А вот киевским инвесторам, у которых по несколько, а то и по десятку квартир, придется не сладко....Конкуренция на сброс может быть значительная...
Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций. В остальном вы полностью правы...

дуже багато моментів,
хтось бере для диверсифікації, хтось для удобства, хтось щоб було, хтось для відбілення доходів, і ще 100500 може бути варіантів.

інвесторів-спекулів, які грають на свої, не знаю, 0.1% чи 10% від гравців на ринку по об"єму, і скільки з них втратять при корекції/падінні і зафіксують збиток хз.

В нас нема левериджа у формі іпотеки, точніше є, але ним можна нехтувати.
Падіння домкратом не буде, а от затяжний флет або плавне падіння може тривати і 5 і 10 років, що бачим від 2008 р. і тренд триває надалі
flyman
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