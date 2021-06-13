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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:52
RTC12 написав:
Так в регионах жилье покупают в основном для себя, так как сдавать в наём его просто некому. В обл.центрах покупают как для себя, так и под аренду.
Ну а в Киев плывут все свободные деньги со всей Украины. И не только...
Поэтому при падении цен на жильё региональщики мало что потеряют
.
Так как жилье куплено для личной жизни или для детей продаже не подлежит...А вот киевским инвесторам, у которых по несколько, а то и по десятку квартир, придется не сладко
....Конкуренция на сброс может быть значительная...
не пойму чё у вас за истерика 2й день?
вдруг обнаружили что ваша "подматрасная каклетка" вдруг резко похудела в недвиге от МХЗ?
не напрягайтесь так
ждите окна от зРадиста 10.21-09.22)
"жизнь боль"(с)
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Додано: Вів 29 чер, 2021 21:37
RTC12 написав:
Так в регионах жилье покупают в основном для себя, так как сдавать в наём его просто некому. В обл.центрах покупают как для себя, так и под аренду.
Ну а в Киев плывут все свободные деньги со всей Украины. И не только...
Поэтому при падении цен на жильё региональщики мало что потеряют.
Так как жилье куплено для личной жизни или для детей продаже не подлежит...
А вот киевским инвесторам, у которых по несколько, а то и по десятку квартир, придется не сладко....Конкуренция на сброс может быть значительная...
Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций. В остальном вы полностью правы...
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Додано: Вів 29 чер, 2021 21:42
vitaliian написав: RTC12 написав:
Так в регионах жилье покупают в основном для себя, так как сдавать в наём его просто некому. В обл.центрах покупают как для себя, так и под аренду.
Ну а в Киев плывут все свободные деньги со всей Украины. И не только...
Поэтому при падении цен на жильё региональщики мало что потеряют.
Так как жилье куплено для личной жизни или для детей продаже не подлежит...
А вот киевским инвесторам, у которых по несколько, а то и по десятку квартир, придется не сладко....Конкуренция на сброс может быть значительная...
Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций. В остальном вы полностью правы...
дуже багато моментів,
хтось бере для диверсифікації, хтось для удобства, хтось щоб було, хтось для відбілення доходів, і ще 100500 може бути варіантів.
інвесторів-спекулів, які грають на свої, не знаю, 0.1% чи 10% від гравців на ринку по об"єму, і скільки з них втратять при корекції/падінні і зафіксують збиток хз.
В нас нема левериджа у формі іпотеки, точніше є, але ним можна нехтувати.
Падіння домкратом не буде, а от затяжний флет або плавне падіння може тривати і 5 і 10 років, що бачим від 2008 р. і тренд триває надалі
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