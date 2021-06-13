|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 29 чер, 2021 20:52
RTC12 написав:
Так в регионах жилье покупают в основном для себя, так как сдавать в наём его просто некому. В обл.центрах покупают как для себя, так и под аренду.
Ну а в Киев плывут все свободные деньги со всей Украины. И не только...
Поэтому при падении цен на жильё региональщики мало что потеряют
.
Так как жилье куплено для личной жизни или для детей продаже не подлежит...А вот киевским инвесторам, у которых по несколько, а то и по десятку квартир, придется не сладко
....Конкуренция на сброс может быть значительная...
не пойму чё у вас за истерика 2й день?
вдруг обнаружили что ваша "подматрасная каклетка" вдруг резко похудела в недвиге от МХЗ?
не напрягайтесь так
ждите окна от зРадиста 10.21-09.22)
"жизнь боль"(с)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12276
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 736 раз.
- Подякували: 1345 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 21:37
RTC12 написав:
Так в регионах жилье покупают в основном для себя, так как сдавать в наём его просто некому. В обл.центрах покупают как для себя, так и под аренду.
Ну а в Киев плывут все свободные деньги со всей Украины. И не только...
Поэтому при падении цен на жильё региональщики мало что потеряют.
Так как жилье куплено для личной жизни или для детей продаже не подлежит...
А вот киевским инвесторам, у которых по несколько, а то и по десятку квартир, придется не сладко....Конкуренция на сброс может быть значительная...
Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций. В остальном вы полностью правы...
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7654
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1409 раз.
- Подякували: 2029 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 21:42
vitaliian написав: RTC12 написав:
Так в регионах жилье покупают в основном для себя, так как сдавать в наём его просто некому. В обл.центрах покупают как для себя, так и под аренду.
Ну а в Киев плывут все свободные деньги со всей Украины. И не только...
Поэтому при падении цен на жильё региональщики мало что потеряют.
Так как жилье куплено для личной жизни или для детей продаже не подлежит...
А вот киевским инвесторам, у которых по несколько, а то и по десятку квартир, придется не сладко....Конкуренция на сброс может быть значительная...
Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций. В остальном вы полностью правы...
дуже багато моментів,
хтось бере для диверсифікації, хтось для удобства, хтось щоб було, хтось для відбілення доходів, і ще 100500 може бути варіантів.
інвесторів-спекулів, які грають на свої, не знаю, 0.1% чи 10% від гравців на ринку по об"єму, і скільки з них втратять при корекції/падінні і зафіксують збиток хз.
В нас нема левериджа у формі іпотеки, точніше є, але ним можна нехтувати.
Падіння домкратом не буде, а от затяжний флет або плавне падіння може тривати і 5 і 10 і 20 років, що бачим від 2008 р. і тренд триває надалі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25181
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1257 раз.
- Подякували: 1936 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 29 чер, 2021 21:52
vitaliian написав:
Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций. В остальном вы полностью правы...
И покупке тоже. Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
У нас обвалисты их как-то забывают, как потенциальных покупателей.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9939
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 4232 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 21:56
flyman написав:
Падіння домкратом не буде
по отдельным сегментам такое возможно.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7654
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1409 раз.
- Подякували: 2029 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 21:57
vitaliian написав: flyman написав:
Падіння домкратом не буде
по отдельным сегментам такое возможно.
ипеня ирпеня?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12276
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 736 раз.
- Подякували: 1345 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 22:00
Libo написав:
И покупке тоже. Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
были бы у них деньги давно разъехались бы, что потребность в более комфортном жилье есть это даже не секрет полишенеля, вот только 80% средств в руках 20% населения. Сколько квартир нужно богатому человеку для счастья? думаю чуть больше нуля. Квартира не их формат. Жэк, соседи, пробки... зачем это им? Рынок сам себя регулирует, сколько стоил простенький телефон в 2000? Наштамповали, накормили рынок и цена домкратом вниз.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 29 чер, 2021 22:04, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7654
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1409 раз.
- Подякували: 2029 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 22:03
vitaliian написав: flyman написав:
Падіння домкратом не буде
по отдельным сегментам такое возможно.
Я про КРЖН в цілому, а не окремі сегменти: ЖК вонючка, чи хрущі/панелі ДРВЗ, чи комерцію на Сермилі.
З моєї точки зору: вхидний квиток є, далі можна шляхом альтернативних угод, при бажанні, займатися покращеннями щодо м2, локації, модних МОПів. Тому чи ріст чи падіння можна використати.
Якщо падіння, то докупити на дні.
Якщо ріст, то обмін з доплатою.
Так що я тут не за ріст, і не за падіння. Не за Ірпінь чи за Київ. Не растішка і не опоголіст. Спостерігаю незаангажованим поглядом.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 29 чер, 2021 22:05, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25181
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1257 раз.
- Подякували: 1936 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 29 чер, 2021 22:05
flyman написав:
Якщо ріст, то обмін з доплатою.
и что этот обмен с доплатой даст? Когда спекулятивный рост надо продавать и жить в аренде. По крайней мере в этом есть экономический смысл. Со 100куе в год можно получить доходность 324тыс грн потратив 162 тыс на аренду.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 29 чер, 2021 22:08, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7654
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1409 раз.
- Подякували: 2029 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 22:07
vitaliian написав: flyman написав:
Якщо ріст, то обмін з доплатою.
и что это даст? Когда рост надо продавать и жить в аренде.
Як що.
Кавалірку на Хрещатику замість пари в пішій доступності до віддалених від центру станцій метро.
Хоча при віддаленій роботі, мені що Тернопіль, що Буча рівнобедрено.
Наразі, з раціональної точки зору, нічого і не дасть, але для понтів, можна покалатати буде.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25181
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1257 раз.
- Подякували: 1936 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20874
|3626004
|
|
|11
|23331
|
Вів 29 чер, 2021 14:01
Frant
|
|508
|226777
|
|