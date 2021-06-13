RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7772777377747775

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 105
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Кавалірку на Хрещатику замість пари в пішій доступності до віддалених від центру станцій метро.
чтобы хватиться ей перед бомжами? это быстро проходит. Если кавалерка на хрещатике принесёт хотя бы 12% годовых, можно брать. Иначе она будет как золотые зубы в 2 ряда, красиво но бесполезно.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7654
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1409 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 22:13

  vitaliian написав:
  flyman написав:Кавалірку на Хрещатику замість пари в пішій доступності до віддалених від центру станцій метро.
чтобы хватиться ей перед бомжами? это быстро проходит. Если кавалерка на хрещатике принесёт хотя бы 12% годовых, можно брать. Иначе она будет как золотые зубы в 2 ряда, красиво но бесполезно.

понти для приїзжих, тіпа Лібо.

Подобово, може і більше 12% річних бути

Або для тайних встрєч развєдчика прапора із інформаторшами.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 чер, 2021 22:16, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25181
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 1936 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Подобово, може і більше 12% річних бути
попробуйте) вынесут вам пару раз технику потом скажете какая доходность. Вообще этот сегмент бизнесом не считаю из-за его непредсказуемости и высоких рисков. По крайней мере это далеко не пассивный доход, надо нанимать уборщиц и тд. следить за порядком. Участвовать во многих процессах. Заселять ночью, выселять рано утром.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7654
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1409 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 23:00

  Libo написав:
  RTC12 написав: в мире рулят ФРС и Биткойн...
То, о чем так долго говорили большевики, свершилось....
Без революций и всякого кровопускания...

Правда, одна заковыка возникает..
А как и чем похмеляться потом будете?


Да, коммунизм вот-вот. Вековая мечта классиков наконец сбывается. :!:
В новом технологическом укладе будет достаточно 1 млрд. трудящихся. Остальные 7 млрд. люмпена могут сидеть дома на диване, получая безусловный базовый доход.
Уже в некоторых странах успешно идут пилотные проекты.
В США успешно опробовали эту систему в условиях пандемии.
Успешно. Люмпену понравилось. А это самое главное.
:lol: :lol: :lol:

Для этих 7млрд. сейчас дельтокорону в Индии придумали, потом что то новое снова в Чухане сбацают, чтоб дома на диване жирело народа поменьше, хотя кайло этим 7млрд. вряд ли на Алясках с Таймырами выдадут.
Вы личку почитайте, хотел с Вами там поговорить немного и по делу.
барабашов
 
Повідомлень: 2032
З нами з: 16.06.15
Подякував: 211 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 23:03

  vitaliian написав:
  Libo написав:И покупке тоже. Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
были бы у них деньги давно разъехались бы, что потребность в более комфортном жилье есть это даже не секрет полишенеля, вот только 80% средств в руках 20% населения. Сколько квартир нужно богатому человеку для счастья? думаю чуть больше нуля. Квартира не их формат. Жэк, соседи, пробки... зачем это им? Рынок сам себя регулирует, сколько стоил простенький телефон в 2000? Наштамповали, накормили рынок и цена домкратом вниз.

пока у богатіх видим десятки квартир в декларациях....
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21468
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7772777377747775
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2086, 2087, 2088
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20874 3626013
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 чер, 2021 19:46
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
11 23331
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 чер, 2021 14:01
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 226777
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.