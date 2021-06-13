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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 чер, 2021 22:11
flyman написав:
Кавалірку на Хрещатику замість пари в пішій доступності до віддалених від центру станцій метро.
чтобы хватиться ей перед бомжами? это быстро проходит. Если кавалерка на хрещатике принесёт хотя бы 12% годовых, можно брать. Иначе она будет как золотые зубы в 2 ряда, красиво но бесполезно.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 22:13
vitaliian написав: flyman написав:
Кавалірку на Хрещатику замість пари в пішій доступності до віддалених від центру станцій метро.
чтобы хватиться ей перед бомжами? это быстро проходит. Если кавалерка на хрещатике принесёт хотя бы 12% годовых, можно брать. Иначе она будет как золотые зубы в 2 ряда, красиво но бесполезно.
понти для приїзжих, тіпа Лібо.
Подобово, може і більше 12% річних бути
Або для тайних встрєч развєдчика прапора із інформаторшами.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 29 чер, 2021 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 22:14
flyman написав:
Подобово, може і більше 12% річних бути
попробуйте) вынесут вам пару раз технику потом скажете какая доходность. Вообще этот сегмент бизнесом не считаю из-за его непредсказуемости и высоких рисков. По крайней мере это далеко не пассивный доход, надо нанимать уборщиц и тд. следить за порядком. Участвовать во многих процессах. Заселять ночью, выселять рано утром.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 23:00
Libo написав: RTC12 написав:
в мире рулят ФРС и Биткойн...
То, о чем так долго говорили большевики, свершилось....
Без революций и всякого кровопускания...
Правда, одна заковыка возникает..
А как и чем похмеляться потом будете?
Да, коммунизм вот-вот. Вековая мечта классиков наконец сбывается.
В новом технологическом укладе будет достаточно 1 млрд. трудящихся. Остальные 7 млрд. люмпена могут сидеть дома на диване, получая безусловный базовый доход.
Уже в некоторых странах успешно идут пилотные проекты.
В США успешно опробовали эту систему в условиях пандемии.
Успешно. Люмпену понравилось. А это самое главное.
Для этих 7млрд. сейчас дельтокорону в Индии придумали, потом что то новое снова в Чухане сбацают, чтоб дома на диване жирело народа поменьше, хотя кайло этим 7млрд. вряд ли на Алясках с Таймырами выдадут.
Вы личку почитайте, хотел с Вами там поговорить немного и по делу.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 23:03
vitaliian написав: Libo написав:
И покупке тоже. Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
были бы у них деньги давно разъехались бы, что потребность в более комфортном жилье есть это даже не секрет полишенеля, вот только 80% средств в руках 20% населения. Сколько квартир нужно богатому человеку для счастья? думаю чуть больше нуля. Квартира не их формат. Жэк, соседи, пробки... зачем это им? Рынок сам себя регулирует, сколько стоил простенький телефон в 2000? Наштамповали, накормили рынок и цена домкратом вниз.
пока у богатіх видим десятки квартир в декларациях....
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Додано: Вів 29 чер, 2021 23:36
УСІХ З ПЕРЕМОГОЮ !!!!
УКРАЇНА В 1\4 ЄВРО !!!!
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