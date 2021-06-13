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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 чер, 2021 22:11
flyman написав:
Кавалірку на Хрещатику замість пари в пішій доступності до віддалених від центру станцій метро.
чтобы хватиться ей перед бомжами? это быстро проходит. Если кавалерка на хрещатике принесёт хотя бы 12% годовых, можно брать. Иначе она будет как золотые зубы в 2 ряда, красиво но бесполезно.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 22:13
vitaliian написав: flyman написав:
Кавалірку на Хрещатику замість пари в пішій доступності до віддалених від центру станцій метро.
чтобы хватиться ей перед бомжами? это быстро проходит. Если кавалерка на хрещатике принесёт хотя бы 12% годовых, можно брать. Иначе она будет как золотые зубы в 2 ряда, красиво но бесполезно.
понти для приїзжих, тіпа Лібо.
Подобово, може і більше 12% річних бути
Або для тайних встрєч развєдчика прапора із інформаторшами.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 29 чер, 2021 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 22:14
flyman написав:
Подобово, може і більше 12% річних бути
попробуйте) вынесут вам пару раз технику потом скажете какая доходность. Вообще этот сегмент бизнесом не считаю из-за его непредсказуемости и высоких рисков. По крайней мере это далеко не пассивный доход, надо нанимать уборщиц и тд. следить за порядком. Участвовать во многих процессах. Заселять ночью, выселять рано утром.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 23:00
Libo написав: RTC12 написав:
в мире рулят ФРС и Биткойн...
То, о чем так долго говорили большевики, свершилось....
Без революций и всякого кровопускания...
Правда, одна заковыка возникает..
А как и чем похмеляться потом будете?
Да, коммунизм вот-вот. Вековая мечта классиков наконец сбывается.
В новом технологическом укладе будет достаточно 1 млрд. трудящихся. Остальные 7 млрд. люмпена могут сидеть дома на диване, получая безусловный базовый доход.
Уже в некоторых странах успешно идут пилотные проекты.
В США успешно опробовали эту систему в условиях пандемии.
Успешно. Люмпену понравилось. А это самое главное.
Для этих 7млрд. сейчас дельтокорону в Индии придумали, потом что то новое снова в Чухане сбацают, чтоб дома на диване жирело народа поменьше, хотя кайло этим 7млрд. вряд ли на Алясках с Таймырами выдадут.
Вы личку почитайте, хотел с Вами там поговорить немного и по делу.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 23:03
vitaliian написав: Libo написав:
И покупке тоже. Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
были бы у них деньги давно разъехались бы, что потребность в более комфортном жилье есть это даже не секрет полишенеля, вот только 80% средств в руках 20% населения. Сколько квартир нужно богатому человеку для счастья? думаю чуть больше нуля. Квартира не их формат. Жэк, соседи, пробки... зачем это им? Рынок сам себя регулирует, сколько стоил простенький телефон в 2000? Наштамповали, накормили рынок и цена домкратом вниз.
пока у богатіх видим десятки квартир в декларациях....
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Додано: Вів 29 чер, 2021 23:36
УСІХ З ПЕРЕМОГОЮ !!!!
УКРАЇНА В 1\4 ЄВРО !!!!
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Додано: Сер 30 чер, 2021 06:36
vitaliian написав: flyman написав:
Кавалірку на Хрещатику замість пари в пішій доступності до віддалених від центру станцій метро.
чтобы хватиться ей перед бомжами? это быстро проходит. Если кавалерка на хрещатике принесёт хотя бы 12% годовых, можно брать. .
12% річних ???? Це в Епенях за Києвом така рентабельність??? Може, 21%???
Чим далі в глушину, тим в ще прибутки???
Для Києва дай бог 6%.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 06:39
Унуноктий написав: vitaliian написав: Libo написав:
И покупке тоже. Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
были бы у них деньги давно разъехались бы, что потребность в более комфортном жилье есть это даже не секрет полишенеля, вот только 80% средств в руках 20% населения. Сколько квартир нужно богатому человеку для счастья? думаю чуть больше нуля. Квартира не их формат. Жэк, соседи, пробки... зачем это им? Рынок сам себя регулирует, сколько стоил простенький телефон в 2000? Наштамповали, накормили рынок и цена домкратом вниз.
пока у богатіх видим десятки квартир в декларациях....
Обліківка віталіана має 1 (одну) квартиру за 20 км від Києва. І електросамокат.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 06:40
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
Падіння домкратом не буде
по отдельным сегментам такое возможно.
Я про КРЖН в цілому, а не окремі сегменти: ЖК вонючка, чи хрущі/панелі ДРВЗ, чи комерцію на Сермилі.
З моєї точки зору: вхидний квиток є, далі можна шляхом альтернативних угод, при бажанні, займатися покращеннями щодо м2, локації, модних МОПів. Тому чи ріст чи падіння можна використати.
Якщо падіння, то докупити на дні.
Якщо ріст, то обмін з доплатою.
Так що я тут не за ріст, і не за падіння. Не за Ірпінь чи за Київ. Не растішка і не опоголіст. Спостерігаю незаангажованим поглядом.
Ти коли працевлаштуєшся???
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