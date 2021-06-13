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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7772777377747775>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 105
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:36

  vitaliian написав:
  flyman написав:Кавалірку на Хрещатику замість пари в пішій доступності до віддалених від центру станцій метро.
чтобы хватиться ей перед бомжами? это быстро проходит. Если кавалерка на хрещатике принесёт хотя бы 12% годовых, можно брать. .

12% річних ???? Це в Епенях за Києвом така рентабельність??? Може, 21%???

Чим далі в глушину, тим в ще прибутки???

Для Києва дай бог 6%.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:39

  Унуноктий написав:
  vitaliian написав:
  Libo написав:И покупке тоже. Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
были бы у них деньги давно разъехались бы, что потребность в более комфортном жилье есть это даже не секрет полишенеля, вот только 80% средств в руках 20% населения. Сколько квартир нужно богатому человеку для счастья? думаю чуть больше нуля. Квартира не их формат. Жэк, соседи, пробки... зачем это им? Рынок сам себя регулирует, сколько стоил простенький телефон в 2000? Наштамповали, накормили рынок и цена домкратом вниз.

пока у богатіх видим десятки квартир в декларациях....

Обліківка віталіана має 1 (одну) квартиру за 20 км від Києва. І електросамокат.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:40

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Падіння домкратом не буде
по отдельным сегментам такое возможно.

Я про КРЖН в цілому, а не окремі сегменти: ЖК вонючка, чи хрущі/панелі ДРВЗ, чи комерцію на Сермилі.

З моєї точки зору: вхидний квиток є, далі можна шляхом альтернативних угод, при бажанні, займатися покращеннями щодо м2, локації, модних МОПів. Тому чи ріст чи падіння можна використати.

Якщо падіння, то докупити на дні.
Якщо ріст, то обмін з доплатою.

Так що я тут не за ріст, і не за падіння. Не за Ірпінь чи за Київ. Не растішка і не опоголіст. Спостерігаю незаангажованим поглядом.

Ти коли працевлаштуєшся???
Давно пора продати напівпідвал в Єпенях і купити хоча би 1к біля метро в Києві
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций

ровно год назад смотрел эту квартиру, дважды ходил
было 13000 в мес, её сняли
https://ei.kiev.ua/property/vul-oleni-teligi-17-b/
а теперь вижу, что продается с февраля.
свободна, потому что родители на дачу уехали жить, сын сдавал
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав: Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
У нас обвалисты их как-то забывают, как потенциальных покупателей.

долго запрягают
три семьи, которые не платят аренду, не могут "родить" хотя бы однушку? Да ну! зарплаты-ого-го, экономика -как на дрожжах, а в туалет-очередь.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

еще немного про гидроартерии и голубые флаги
любителям купаться в днепре - большой привет

https://prm.ua/dnipro-na-mezhi-ekolohic ... rGpUOPzqns
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:01

  kingkongovets написав:еще немного про гидроартерии и голубые флаги
любителям купаться в днепре - большой привет

https://prm.ua/dnipro-na-mezhi-ekolohic ... rGpUOPzqns


Тут нечего злопыхать, без Днепра не будет ни Киева, ни Украины.
Да и любители купаться на форуме не обнаружились, помнится была перекличка. Другое дело - плавсредства - катера, яхты, моторные и нет лодки, сапы, каяки. Да и просто прогуляться там где не может быть автотрафика, где он хотя бы разреженыйЗображення
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 30 чер, 2021 08:08, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:03

  Serg-ik написав:
  Libo написав: Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
У нас обвалисты их как-то забывают, как потенциальных покупателей.

долго запрягают
три семьи, которые не платят аренду, не могут "родить" хотя бы однушку? Да ну! зарплаты-ого-го, экономика -как на дрожжах, а в туалет-очередь.

Всі, хто хотів купити і хто вміє працювати і грамотно поводитись з фінансами - вже має в Києві 2,3,4,5 чи більше квартир на сім,ю.

Лежакам, які донині живуть в комунальній квартирі - нічого не світить. :mrgreen:

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций

ровно год назад смотрел эту квартиру, дважды ходил
было 13000 в мес, её сняли
https://ei.kiev.ua/property/vul-oleni-teligi-17-b/
а теперь вижу, что продается с февраля.

Хороша квартира.
Дизайн мені подобається. Я би взяв б собі.

Ціна 75 000 за 3к з пристойним ремонтом майже в центрі - є поміркованою. Беріть, Сержик!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:12

  vitaliian написав:.. Ирпенчане стоят в Киевских пробках, вместе с киевлянами и гостями столицы.

э-э-э, а ирпенчане, пардон, не гости столицы?
Че они там стоят? - нехай в Ирпене работают, на природе, на лесе, на речке, та где угодно. Могут себе школ построить (работа №1) и в них работать (№2), ибо нефиг киевские школы перегружать
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Serg-ik написав:
  Libo написав: Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
У нас обвалисты их как-то забывают, как потенциальных покупателей.

долго запрягают
три семьи, которые не платят аренду, не могут "родить" хотя бы однушку? Да ну! зарплаты-ого-го, экономика -как на дрожжах, а в туалет-очередь.

Всі, хто хотів купити і хто вміє працювати і грамотно поводитись з фінансами - вже має в Києві 2,3,4,5 чи більше квартир на сім,ю.

Лежакам, які донині живуть в комунальній квартирі - нічого не світить. :mrgreen:

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций

ровно год назад смотрел эту квартиру, дважды ходил
было 13000 в мес, её сняли
https://ei.kiev.ua/property/vul-oleni-teligi-17-b/
а теперь вижу, что продается с февраля.

Хороша квартира.
Дизайн мені подобається. Я би взяв б собі.

Ціна 75 000 за 3к з пристойним ремонтом майже в центрі - є поміркованою. Беріть, Сержик!
За эти деньги можно взять дом в гатном 150 квадратов. А не хрущ с проходной комнатой)

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