Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:И покупке тоже. Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
были бы у них деньги давно разъехались бы, что потребность в более комфортном жилье есть это даже не секрет полишенеля, вот только 80% средств в руках 20% населения. Сколько квартир нужно богатому человеку для счастья? думаю чуть больше нуля. Квартира не их формат. Жэк, соседи, пробки... зачем это им? Рынок сам себя регулирует, сколько стоил простенький телефон в 2000? Наштамповали, накормили рынок и цена домкратом вниз.
пока у богатіх видим десятки квартир в декларациях....
Обліківка віталіана має 1 (одну) квартиру за 20 км від Києва. І електросамокат.
Libo написав: Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь. У нас обвалисты их как-то забывают, как потенциальных покупателей.
долго запрягают три семьи, которые не платят аренду, не могут "родить" хотя бы однушку? Да ну! зарплаты-ого-го, экономика -как на дрожжах, а в туалет-очередь.
Тут нечего злопыхать, без Днепра не будет ни Киева, ни Украины. Да и любители купаться на форуме не обнаружились, помнится была перекличка. Другое дело - плавсредства - катера, яхты, моторные и нет лодки, сапы, каяки. Да и просто прогуляться там где не может быть автотрафика, где он хотя бы разреженый
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 30 чер, 2021 08:08, всього редагувалось 2 разів.
Libo написав: Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь. У нас обвалисты их как-то забывают, как потенциальных покупателей.
долго запрягают три семьи, которые не платят аренду, не могут "родить" хотя бы однушку? Да ну! зарплаты-ого-го, экономика -как на дрожжах, а в туалет-очередь.
Всі, хто хотів купити і хто вміє працювати і грамотно поводитись з фінансами - вже має в Києві 2,3,4,5 чи більше квартир на сім,ю.
Лежакам, які донині живуть в комунальній квартирі - нічого не світить.
Serg-ik написав:
vitaliian написав:Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций
vitaliian написав:.. Ирпенчане стоят в Киевских пробках, вместе с киевлянами и гостями столицы.
э-э-э, а ирпенчане, пардон, не гости столицы? Че они там стоят? - нехай в Ирпене работают, на природе, на лесе, на речке, та где угодно. Могут себе школ построить (работа №1) и в них работать (№2), ибо нефиг киевские школы перегружать
Libo написав: Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь. У нас обвалисты их как-то забывают, как потенциальных покупателей.
долго запрягают три семьи, которые не платят аренду, не могут "родить" хотя бы однушку? Да ну! зарплаты-ого-го, экономика -как на дрожжах, а в туалет-очередь.
Всі, хто хотів купити і хто вміє працювати і грамотно поводитись з фінансами - вже має в Києві 2,3,4,5 чи більше квартир на сім,ю.
Лежакам, які донині живуть в комунальній квартирі - нічого не світить.
Serg-ik написав:
vitaliian написав:Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций