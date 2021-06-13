ровно год назад смотрел эту квартиру, дважды ходил
было 13000 в мес, её сняли
а теперь вижу, что продается с февраля.
свободна, потому что родители на дачу уехали жить, сын сдавал
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 07:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ровно год назад смотрел эту квартиру, дважды ходил
было 13000 в мес, её сняли
а теперь вижу, что продается с февраля.
свободна, потому что родители на дачу уехали жить, сын сдавал
Додано: Сер 30 чер, 2021 07:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
долго запрягают
три семьи, которые не платят аренду, не могут "родить" хотя бы однушку? Да ну! зарплаты-ого-го, экономика -как на дрожжах, а в туалет-очередь.
Додано: Сер 30 чер, 2021 07:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
еще немного про гидроартерии и голубые флаги
любителям купаться в днепре - большой привет
Додано: Сер 30 чер, 2021 08:01
Тут нечего злопыхать, без Днепра не будет ни Киева, ни Украины.
Да и любители купаться на форуме не обнаружились, помнится была перекличка. Другое дело - плавсредства - катера, яхты, моторные и нет лодки, сапы, каяки. Да и просто прогуляться там где не может быть автотрафика, где он хотя бы разреженый
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 30 чер, 2021 08:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 30 чер, 2021 08:03
Всі, хто хотів купити і хто вміє працювати і грамотно поводитись з фінансами - вже має в Києві 2,3,4,5 чи більше квартир на сім,ю.
Лежакам, які донині живуть в комунальній квартирі - нічого не світить.
Хороша квартира.
Дизайн мені подобається. Я би взяв б собі.
Ціна 75 000 за 3к з пристойним ремонтом майже в центрі - є поміркованою. Беріть, Сержик!
Додано: Сер 30 чер, 2021 08:12
э-э-э, а ирпенчане, пардон, не гости столицы?
Че они там стоят? - нехай в Ирпене работают, на природе, на лесе, на речке, та где угодно. Могут себе школ построить (работа №1) и в них работать (№2), ибо нефиг киевские школы перегружать
Додано: Сер 30 чер, 2021 08:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За эти деньги можно взять дом в гатном 150 квадратов. А не хрущ с проходной комнатой)
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А чего вдруг дрочить ? Все лучшее в Киеве строилось ближе к Днепру, насколько рельеф позволял. Лавра, советский бизнес-класс на Суворова и Старонаводницкой, современные Даймонд, Триумф, Грушевского, Печерскай . Само собой, ЖК и инфраструктура на левом берегу. Когда-то давно смотрел квартиру на Щорса, с видом на Красноармейскую, так такой сектор газ внизу был, что пусть уж лучше цветущий Днепр
Додано: Сер 30 чер, 2021 08:38
к чему вся эта пустопорожняя рефлексия и беллетристика?
лично вы жили на берегу днепра, на набережной?
я - жил, поэтому сказки про прелести жизни у днепра рассказывайте понаехам, к сожалению сейчас днепр - зона экологического бедствия и жить в непосредственной близости к нему удовольствие сомнительное, купаться в нем тоже безумие - таковы факты, увы
Додано: Сер 30 чер, 2021 08:41
За крок до зовсім НЕ реального перевороту думок!©)))
Вже всі форумчани зрозуміли - Сержику ДУЖЕ подобається жити в орендній квартирі!
Купувати - НЕ збирається!(хіба що щось випадково перепаде халявне, наприклад, від сусіда/родича)
Так що любить наш народ "омно і страждати"!
Наприклад я - не хотів страждати(і як пише Лібо -"стояти в черзі до туалету") - тому, приклав максимум зусиль, щоб вирватись з лап ніщети!
Більше того, наступного року, буду вже й сам приміряти "корону лендлордства" і дивитись в очі Львівським Сержикам))
Тому що треба -
Думати!
Діяти!
А вже потім кайфувати/багатіти!
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