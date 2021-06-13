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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77727773777477757776>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 105
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций

ровно год назад смотрел эту квартиру, дважды ходил
было 13000 в мес, её сняли
https://ei.kiev.ua/property/vul-oleni-teligi-17-b/
а теперь вижу, что продается с февраля.
свободна, потому что родители на дачу уехали жить, сын сдавал
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав: Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
У нас обвалисты их как-то забывают, как потенциальных покупателей.

долго запрягают
три семьи, которые не платят аренду, не могут "родить" хотя бы однушку? Да ну! зарплаты-ого-го, экономика -как на дрожжах, а в туалет-очередь.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

еще немного про гидроартерии и голубые флаги
любителям купаться в днепре - большой привет

https://prm.ua/dnipro-na-mezhi-ekolohic ... rGpUOPzqns
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:01

  kingkongovets написав:еще немного про гидроартерии и голубые флаги
любителям купаться в днепре - большой привет

https://prm.ua/dnipro-na-mezhi-ekolohic ... rGpUOPzqns


Тут нечего злопыхать, без Днепра не будет ни Киева, ни Украины.
Да и любители купаться на форуме не обнаружились, помнится была перекличка. Другое дело - плавсредства - катера, яхты, моторные и нет лодки, сапы, каяки. Да и просто прогуляться там где не может быть автотрафика, где он хотя бы разреженыйЗображення
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 30 чер, 2021 08:08, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:03

  Serg-ik написав:
  Libo написав: Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
У нас обвалисты их как-то забывают, как потенциальных покупателей.

долго запрягают
три семьи, которые не платят аренду, не могут "родить" хотя бы однушку? Да ну! зарплаты-ого-го, экономика -как на дрожжах, а в туалет-очередь.

Всі, хто хотів купити і хто вміє працювати і грамотно поводитись з фінансами - вже має в Києві 2,3,4,5 чи більше квартир на сім,ю.

Лежакам, які донині живуть в комунальній квартирі - нічого не світить. :mrgreen:

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций

ровно год назад смотрел эту квартиру, дважды ходил
было 13000 в мес, её сняли
https://ei.kiev.ua/property/vul-oleni-teligi-17-b/
а теперь вижу, что продается с февраля.

Хороша квартира.
Дизайн мені подобається. Я би взяв б собі.

Ціна 75 000 за 3к з пристойним ремонтом майже в центрі - є поміркованою. Беріть, Сержик!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:12

  vitaliian написав:.. Ирпенчане стоят в Киевских пробках, вместе с киевлянами и гостями столицы.

э-э-э, а ирпенчане, пардон, не гости столицы?
Че они там стоят? - нехай в Ирпене работают, на природе, на лесе, на речке, та где угодно. Могут себе школ построить (работа №1) и в них работать (№2), ибо нефиг киевские школы перегружать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Serg-ik написав:
  Libo написав: Будут тариться и коренные киевляне. Еще очень долго. Им тоже надо много жилья. Еще есть квартиры, где живет три поколения - три семьи. В туалет очередь.
У нас обвалисты их как-то забывают, как потенциальных покупателей.

долго запрягают
три семьи, которые не платят аренду, не могут "родить" хотя бы однушку? Да ну! зарплаты-ого-го, экономика -как на дрожжах, а в туалет-очередь.

Всі, хто хотів купити і хто вміє працювати і грамотно поводитись з фінансами - вже має в Києві 2,3,4,5 чи більше квартир на сім,ю.

Лежакам, які донині живуть в комунальній квартирі - нічого не світить. :mrgreen:

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:Продаже подлежит любое жильё, бывает квартира не нужна наследнику или переезды, укрупняются, разводятся да много ситуаций

ровно год назад смотрел эту квартиру, дважды ходил
было 13000 в мес, её сняли
https://ei.kiev.ua/property/vul-oleni-teligi-17-b/
а теперь вижу, что продается с февраля.

Хороша квартира.
Дизайн мені подобається. Я би взяв б собі.

Ціна 75 000 за 3к з пристойним ремонтом майже в центрі - є поміркованою. Беріть, Сержик!
За эти деньги можно взять дом в гатном 150 квадратов. А не хрущ с проходной комнатой)

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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:да никто не злопыхает, просто одно дело дрочить на «гидроартерии» и

А чего вдруг дрочить ? Все лучшее в Киеве строилось ближе к Днепру, насколько рельеф позволял. Лавра, советский бизнес-класс на Суворова и Старонаводницкой, современные Даймонд, Триумф, Грушевского, Печерскай . Само собой, ЖК и инфраструктура на левом берегу. Когда-то давно смотрел квартиру на Щорса, с видом на Красноармейскую, так такой сектор газ внизу был, что пусть уж лучше цветущий Днепр
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fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:38

  fox767676 написав:
  kingkongovets написав:да никто не злопыхает, просто одно дело дрочить на «гидроартерии» и

А чего вдруг дрочить ? Все лучшее в Киеве строилось ближе к Днепру, насколько рельеф позволял. Лавра, советский бизнес-класс на Суворова и Старонаводницкой, современные Даймонд, Триумф, Грушевского, Печерскай . Само собой, ЖК и инфраструктура на левом берегу. Когда-то давно смотрел квартиру на Щорса, с видом на Красноармейскую, так такой сектор газ внизу был, что пусть уж лучше цветущий Днепр


к чему вся эта пустопорожняя рефлексия и беллетристика?
лично вы жили на берегу днепра, на набережной?
я - жил, поэтому сказки про прелести жизни у днепра рассказывайте понаехам, к сожалению сейчас днепр - зона экологического бедствия и жить в непосредственной близости к нему удовольствие сомнительное, купаться в нем тоже безумие - таковы факты, увы
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:41

За крок до зовсім НЕ реального перевороту думок!©)))

  Frant написав:Ціна 75 000 за 3к з пристойним ремонтом майже в центрі - є поміркованою. Беріть, Сержик!

Вже всі форумчани зрозуміли - Сержику ДУЖЕ подобається жити в орендній квартирі!
Купувати - НЕ збирається!(хіба що щось випадково перепаде халявне, наприклад, від сусіда/родича)

Так що любить наш народ "омно і страждати"!

Наприклад я - не хотів страждати(і як пише Лібо -"стояти в черзі до туалету") - тому, приклав максимум зусиль, щоб вирватись з лап ніщети!
Більше того, наступного року, буду вже й сам приміряти "корону лендлордства" і дивитись в очі Львівським Сержикам))

Тому що треба -
Думати!
Діяти!
А вже потім кайфувати/багатіти! :D
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