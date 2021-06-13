RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7773777477757776>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 105
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:02

  Frant написав:[
  Serg-ik написав:а теперь вижу, что продается с февраля.

Хороша квартира.
Дизайн мені подобається. Я би взяв б собі.
Ціна 75 000 за 3к з пристойним ремонтом майже в центрі - є поміркованою. Беріть, Сержик!

1250 долл за метр без лифта, со старыми трубами как в доме так и вокруг него с датой постройки 1962 год. Серьёзно???
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12258
З нами з: 10.06.11
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:05

  kingkongovets написав:
  fox767676 написав:
  kingkongovets написав:да никто не злопыхает, просто одно дело дрочить на «гидроартерии» и

А чего вдруг дрочить ? Все лучшее в Киеве строилось ближе к Днепру, насколько рельеф позволял. Лавра, советский бизнес-класс на Суворова и Старонаводницкой, современные Даймонд, Триумф, Грушевского, Печерскай . Само собой, ЖК и инфраструктура на левом берегу. Когда-то давно смотрел квартиру на Щорса, с видом на Красноармейскую, так такой сектор газ внизу был, что пусть уж лучше цветущий Днепр


к чему вся эта пустопорожняя рефлексия и беллетристика?
лично вы жили на берегу днепра, на набережной?
я - жил, поэтому сказки про прелести жизни у днепра рассказывайте понаехам, к сожалению сейчас днепр - зона экологического бедствия и жить в непосредственной близости к нему удовольствие сомнительное, купаться в нем тоже безумие - таковы факты, увы


В смыслое жил ? У меня 3 квартиры в 30 - 300 метровой близости от канала/пролива с видом на воду, с одной был виден нудистский пляж гидропарка и часть оболонской набережной, пока не застроили. Локально, с точки зрения города, дела улучшились - набережные облагородили, пляжи расширили, запустили пункты проката плавстредств, хоть нерегулярно, но начали чистить от водорослей. В 90-х,00-х об этом только мечталось. Глобально - да, проблема. Про купаться никто не спорит, а про жить - извольте. Жители Русановской, Березняковской , Оболонской набережной пожаловались бы только на наплыв инорайонных посетителий
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 30 чер, 2021 09:06, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 13.06.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Тому що треба -
Думати!
Діяти!
А вже потім кайфувати/багатіти!

Это рассказывает Долярчик, который с открытым ртом смотрел на Киев, уезжая с митинга ФОПов.
Долярчик в "действии", которое заключается в том "как бы ничего не делать и деньги получать"
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12258
З нами з: 10.06.11
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:ровно год назад смотрел эту квартиру, дважды ходил
было 13000 в мес, её сняли
если они её продадут за 70куе конвертанутся в гришу по 27,20 и вложаться под 11% в овгз то получат 295 тыс грн в год, или 17400 в месяц. Продавать - правильное решение, даже с дисконтом.
  Serg-ik написав:1250 долл за метр без лифта, со старыми трубами как в доме так и вокруг него с датой постройки 1962 год. Серьёзно???
ей красная цена 900 уе/м2
Вже всі форумчани зрозуміли - Сержику ДУЖЕ подобається жити в орендній квартирі!
Купувати - НЕ збирається!(хіба що щось випадково перепаде халявне, наприклад, від сусіда/родича)

Так що любить наш народ "омно і страждати"!
если человек не хочет покупать гауно, что тут позорного? Для его семьи кавалерка не вариант. А в котлованы он не играет. Один уже поиграл в Аркаду.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 чер, 2021 09:13, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7656
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:23

  vitaliian написав:если они её продадут за 70куе конвертанутся в гришу по 27,20 и вложаться под 11% в овгз то получат 295 тыс грн в год, или 17400 в месяц. Продавать - правильное решение, даже с дисконтом.

Думаете гривна на 27,2-навсегда?
"Рост" экономики на 2% и ОВГЗ-11% при дефиците бюджета, который меряется десятками процентов.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12258
З нами з: 10.06.11
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Серж хоче 3к новобуд, в центрі, і недорого. За 50 000 дол.

Не надо врать, что в центре
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12258
З нами з: 10.06.11
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

fox767676 написав:
  kingkongovets написав:
  fox767676 написав: А чего вдруг дрочить ? Все лучшее в Киеве строилось ближе к Днепру, насколько рельеф позволял. Лавра, советский бизнес-класс на Суворова и Старонаводницкой, современные Даймонд, Триумф, Грушевского, Печерскай . Само собой, ЖК и инфраструктура на левом берегу. Когда-то давно смотрел квартиру на Щорса, с видом на Красноармейскую, так такой сектор газ внизу был, что пусть уж лучше цветущий Днепр


к чему вся эта пустопорожняя рефлексия и беллетристика?
лично вы жили на берегу днепра, на набережной?
я - жил, поэтому сказки про прелести жизни у днепра рассказывайте понаехам, к сожалению сейчас днепр - зона экологического бедствия и жить в непосредственной близости к нему удовольствие сомнительное, купаться в нем тоже безумие - таковы факты, увы


В смыслое жил ? У меня 3 квартиры в 30 - 300 метровой близости от канала/пролива с видом на воду, с одной был виден нудистский пляж гидропарка и часть оболонской набережной, пока не застроили. Локально, с точки зрения города, дела улучшились - набережные облагородили, пляжи расширили, запустили пункты проката плавстредств, хоть нерегулярно, но начали чистить от водорослей. В 90-х,00-х об этом только мечталось. Глобально - да, проблема. Про купаться никто не спорит, а про жить - извольте. Жители Русановской, Березняковской , Оболонской набережной пожаловались бы только на наплыв инорайонных посетителий
В частности от нашествий рыбаков на русановский канал, в периоды обострения запаркована вся Флоренции, и рыбачат аж с верхней дорожки, бросая через набережную внизу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29369
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 7140 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:29

За крок до перевороту думок©

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Тому що треба -
Думати!
Діяти!
А вже потім кайфувати/багатіти!

Это рассказывает Долярчик, который с открытым ртом смотрел на Киев, уезжая с митинга ФОПов.
Долярчик в "действии", которое заключается в том "как бы ничего не делать и деньги получать"

1. В Києві - тільки оці нові "хмарочоси-велетні" сподобались, ну і вид на Дніпро!
Все решта - то.....- Львів - гарніший! :D
2. Так це ж круто - докладати МІНІМУМ зусиль, а отримувати МАКСИМУМ доходу/задоволення!
(Але ж я, до першої квартири, вкалував так, що Папа Карло нервово курив в стороні! Але не тупо впахував, але і думав і діяв, куди зароблене вкласти, щоб примножити! )
То тепер, я вже трохи "на розслабоні" :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 861
З нами з: 18.03.21
Подякував: 15 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Успіх написав:Тому що треба -
Думати!
Діяти!
А вже потім кайфувати/багатіти!

Это рассказывает Долярчик, который с открытым ртом смотрел на Киев, уезжая с митинга ФОПов.
Долярчик в "действии", которое заключается в том "как бы ничего не делать и деньги получать"


Ну, Долярчик все таки свой уголок купил, никак нельзя сказать, что он в бездействии, как бы там кто-то не критиковал его выбор (что вообще странно, не им там жить).
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29369
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 7140 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:34

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:если они её продадут за 70куе конвертанутся в гришу по 27,20 и вложаться под 11% в овгз то получат 295 тыс грн в год, или 17400 в месяц. Продавать - правильное решение, даже с дисконтом.

Думаете гривна на 27,2-навсегда?
"Рост" экономики на 2% и ОВГЗ-11% при дефиците бюджета, который меряется десятками процентов.

риски девала одинаково обесценят гривну и стоимость бетона, а доходность у овгз выше. То что может защитить деньги от девальвации увы дохода не приносит.
  Serg-ik написав:
  Frant написав:Серж хоче 3к новобуд, в центрі, і недорого. За 50 000 дол.

Не надо врать, что в центре

пока за 50 либо локации оранжа либо пригород, как вариант купить участок в Гатном или н.петровцах и потихоньку самому строиться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 чер, 2021 09:40, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7656
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7773777477757776>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2086, 2087, 2088
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20875 3627422
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 чер, 2021 09:49
Vlad442
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
11 23396
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 чер, 2021 14:01
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 227038
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.