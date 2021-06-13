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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 09:02
Frant написав:
[
Serg-ik написав:
а теперь вижу, что продается с февраля.
Хороша квартира.
Дизайн мені подобається. Я би взяв б собі.
Ціна 75 000 за 3к з пристойним ремонтом майже в центрі - є поміркованою. Беріть, Сержик!
1250 долл за метр без лифта, со старыми трубами как в доме так и вокруг него с датой постройки 1962 год. Серьёзно???
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:05
kingkongovets написав: fox767676 написав: kingkongovets написав:
да никто не злопыхает, просто одно дело дрочить на «гидроартерии» и
А чего вдруг дрочить ? Все лучшее в Киеве строилось ближе к Днепру, насколько рельеф позволял. Лавра, советский бизнес-класс на Суворова и Старонаводницкой, современные Даймонд, Триумф, Грушевского, Печерскай . Само собой, ЖК и инфраструктура на левом берегу. Когда-то давно смотрел квартиру на Щорса, с видом на Красноармейскую, так такой сектор газ внизу был, что пусть уж лучше цветущий Днепр
к чему вся эта пустопорожняя рефлексия и беллетристика?
лично вы жили на берегу днепра, на набережной?
я - жил, поэтому сказки про прелести жизни у днепра рассказывайте понаехам, к сожалению сейчас днепр - зона экологического бедствия и жить в непосредственной близости к нему удовольствие сомнительное, купаться в нем тоже безумие - таковы факты, увы
В смыслое жил ? У меня 3 квартиры в 30 - 300 метровой близости от канала/пролива с видом на воду, с одной был виден нудистский пляж гидропарка и часть оболонской набережной, пока не застроили. Локально, с точки зрения города, дела улучшились - набережные облагородили, пляжи расширили, запустили пункты проката плавстредств, хоть нерегулярно, но начали чистить от водорослей. В 90-х,00-х об этом только мечталось. Глобально - да, проблема. Про купаться никто не спорит, а про жить - извольте. Жители Русановской, Березняковской , Оболонской набережной пожаловались бы только на наплыв инорайонных посетителий
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 30 чер, 2021 09:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:05
Успіх написав:
Тому що треба -
Думати!
Діяти!
А вже потім кайфувати/багатіти!
Это рассказывает Долярчик, который с открытым ртом смотрел на Киев, уезжая с митинга ФОПов.
Долярчик в "действии", которое заключается в том "как бы ничего не делать и деньги получать"
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:07
Serg-ik написав:
ровно год назад смотрел эту квартиру, дважды ходил
было 13000 в мес, её сняли
если они её продадут за 70куе конвертанутся в гришу по 27,20 и вложаться под 11% в овгз то получат 295 тыс грн в год, или 17400 в месяц. Продавать - правильное решение, даже с дисконтом.
Serg-ik написав:
1250 долл за метр без лифта, со старыми трубами как в доме так и вокруг него с датой постройки 1962 год. Серьёзно???
ей красная цена 900 уе/м2
Вже всі форумчани зрозуміли - Сержику ДУЖЕ подобається жити в орендній квартирі!
Купувати - НЕ збирається!(хіба що щось випадково перепаде халявне, наприклад, від сусіда/родича)
Так що любить наш народ "омно і страждати"!
если человек не хочет покупать гауно, что тут позорного? Для его семьи кавалерка не вариант. А в котлованы он не играет. Один уже поиграл в Аркаду.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 30 чер, 2021 09:13, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:23
vitaliian написав:
если они её продадут за 70куе конвертанутся в гришу по 27,20 и вложаться под 11% в овгз то получат 295 тыс грн в год, или 17400 в месяц. Продавать - правильное решение, даже с дисконтом.
Думаете гривна на 27,2-навсегда?
"Рост" экономики на 2% и ОВГЗ-11% при дефиците бюджета, который меряется десятками процентов.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:24
Frant написав:
Серж хоче 3к новобуд, в центрі, і недорого. За 50 000 дол.
Не надо врать, что в центре
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:28
fox767676 написав: kingkongovets написав: fox767676 написав:
А чего вдруг дрочить ? Все лучшее в Киеве строилось ближе к Днепру, насколько рельеф позволял. Лавра, советский бизнес-класс на Суворова и Старонаводницкой, современные Даймонд, Триумф, Грушевского, Печерскай . Само собой, ЖК и инфраструктура на левом берегу. Когда-то давно смотрел квартиру на Щорса, с видом на Красноармейскую, так такой сектор газ внизу был, что пусть уж лучше цветущий Днепр
к чему вся эта пустопорожняя рефлексия и беллетристика?
лично вы жили на берегу днепра, на набережной?
я - жил, поэтому сказки про прелести жизни у днепра рассказывайте понаехам, к сожалению сейчас днепр - зона экологического бедствия и жить в непосредственной близости к нему удовольствие сомнительное, купаться в нем тоже безумие - таковы факты, увы
В смыслое жил ? У меня 3 квартиры в 30 - 300 метровой близости от канала/пролива с видом на воду, с одной был виден нудистский пляж гидропарка и часть оболонской набережной, пока не застроили. Локально, с точки зрения города, дела улучшились - набережные облагородили, пляжи расширили, запустили пункты проката плавстредств, хоть нерегулярно, но начали чистить от водорослей. В 90-х,00-х об этом только мечталось. Глобально - да, проблема. Про купаться никто не спорит, а про жить - извольте. Жители Русановской, Березняковской , Оболонской набережной пожаловались бы только на наплыв инорайонных посетителий
В частности от нашествий рыбаков на русановский канал, в периоды обострения запаркована вся Флоренции, и рыбачат аж с верхней дорожки, бросая через набережную внизу
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:29
Serg-ik написав: Успіх написав:
Тому що треба -
Думати!
Діяти!
А вже потім кайфувати/багатіти!
Это рассказывает Долярчик, который с открытым ртом смотрел на Киев, уезжая с митинга ФОПов.
Долярчик в "действии", которое заключается в том "как бы ничего не делать и деньги получать"
1. В Києві - тільки оці нові "хмарочоси-велетні" сподобались, ну і вид на Дніпро!
Все решта - то.....- Львів - гарніший!
2. Так це ж круто - докладати МІНІМУМ зусиль, а отримувати МАКСИМУМ доходу/задоволення!
(Але ж я, до першої квартири, вкалував так, що Папа Карло нервово курив в стороні! Але не тупо впахував, але і думав і діяв, куди зароблене вкласти, щоб примножити! )
То тепер, я вже трохи "на розслабоні"
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:31
Serg-ik написав: Успіх написав:
Тому що треба -
Думати!
Діяти!
А вже потім кайфувати/багатіти!
Это рассказывает Долярчик, который с открытым ртом смотрел на Киев, уезжая с митинга ФОПов.
Долярчик в "действии", которое заключается в том "как бы ничего не делать и деньги получать"
Ну, Долярчик все таки свой уголок купил, никак нельзя сказать, что он в бездействии, как бы там кто-то не критиковал его выбор (что вообще странно, не им там жить).
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:34
Serg-ik написав: vitaliian написав:
если они её продадут за 70куе конвертанутся в гришу по 27,20 и вложаться под 11% в овгз то получат 295 тыс грн в год, или 17400 в месяц. Продавать - правильное решение, даже с дисконтом.
Думаете гривна на 27,2-навсегда?
"Рост" экономики на 2% и ОВГЗ-11% при дефиците бюджета, который меряется десятками процентов.
риски девала одинаково обесценят гривну и стоимость бетона, а доходность у овгз выше. То что может защитить деньги от девальвации увы дохода не приносит.
Serg-ik написав: Frant написав:
Серж хоче 3к новобуд, в центрі, і недорого. За 50 000 дол.
Не надо врать, что в центре
пока за 50 либо локации оранжа либо пригород, как вариант купить участок в Гатном или н.петровцах и потихоньку самому строиться.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 30 чер, 2021 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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