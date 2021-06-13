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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7773777477757776

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 105
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:потихоньку самому строиться.
строится надо не потихоньку, а быстро. Иначе "потихоньку"-очень дорого выходит. Вплоть до недостроя навсегда
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:43

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:потихоньку самому строиться.
строится надо не потихоньку, а быстро. Иначе "потихоньку"-очень дорого выходит. Вплоть до недостроя навсегда
быстро только готовое, быстро построиться за 50 куе не выйдет, надо одномоментно много людей нанимать, год как минимум если с коммуникациями всё ок и без форсмажора.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:55

  Serg-ik написав:
  Frant написав:
  Serg-ik написав:а теперь вижу, что продается с февраля.

Хороша квартира.
Дизайн мені подобається. Я би взяв б собі.
Ціна 75 000 за 3к з пристойним ремонтом майже в центрі - є поміркованою. Беріть, Сержик!

1250 долл за метр без лифта, со старыми трубами как в доме так и вокруг него с датой постройки 1962 год. Серьёзно???

Альтернатива - новобуд з ліфтом та свіжим ремонтом.
Тільки пану Сержику прийдеться викласти не 1250 дол/м2, а 2500 дол/м2 за житло в тому районі.
До речі.
Це майже центр.

Якщо хочете новобуд дешевше - купляйте "ірпенятник".
За 75 000 дол - вам продадуть новий 3к новобуд з євроремонтом і 3 ліфтами.
Ще й електросамокат дадуть як премію. :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:57

  Faceless написав:Ну, Долярчик все таки свой уголок купил, никак нельзя сказать, что он в бездействи

Поїдання тещиних котлет і борщів - теж можна назвати "швидкими і рішучими діями"

А у Сержика немає такої можливості.

Якщо поміняти би їх місцями - Сержик теж купив би собі 1к квартиру в Єпенях облцентра.
А Долярчик в оренді - в Києві нічого не купив би.
Все просто, зовсім просто. :mrgreen:
Frant
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