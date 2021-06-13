строится надо не потихоньку, а быстро. Иначе "потихоньку"-очень дорого выходит. Вплоть до недостроя навсегда
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 30 чер, 2021 09:43
быстро только готовое, быстро построиться за 50 куе не выйдет, надо одномоментно много людей нанимать, год как минимум если с коммуникациями всё ок и без форсмажора.
Додано: Сер 30 чер, 2021 09:55
Альтернатива - новобуд з ліфтом та свіжим ремонтом.
Тільки пану Сержику прийдеться викласти не 1250 дол/м2, а 2500 дол/м2 за житло в тому районі.
До речі.
Це майже центр.
Якщо хочете новобуд дешевше - купляйте "ірпенятник".
За 75 000 дол - вам продадуть новий 3к новобуд з євроремонтом і 3 ліфтами.
Ще й електросамокат дадуть як премію.
Додано: Сер 30 чер, 2021 09:57
Поїдання тещиних котлет і борщів - теж можна назвати "швидкими і рішучими діями"
А у Сержика немає такої можливості.
Якщо поміняти би їх місцями - Сержик теж купив би собі 1к квартиру в Єпенях облцентра.
А Долярчик в оренді - в Києві нічого не купив би.
Все просто, зовсім просто.
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