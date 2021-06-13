Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Еще Олесь Гончар в 1968 сокрушаяь по поводу плотин, что пролетая самолетом над водохранилищем приходиться нос затыкать Вот то рефлексия и беллетристика, а толпы людей на Почтовой Площали и набережных - суровые факты .
Ну так він хотів зразу "менше страждати" і пішов в нормальну орендовану квартиру, а міг би: а) Піти в дешевий бабушатнік б) Жити в своїх, чи жінчиних батьків
Frant написав:Якщо поміняти би їх місцями - Сержик теж купив би собі 1к квартиру в Єпенях облцентра
Це я смарт купив в "напів-іпенях", а квартиру, де живу - купив на початку спальника, де навколо багато садочків/шкіл, туєва хуча транспорту, базарчик, супермаркети, в 200м ТРСК Спартак, парк, лісок... - суперлокація!!!
Frant написав:А Долярчик в оренді - в Києві нічого не купив би
Купив би - так як заробляв би в Києві по-київськи, а не по-львівськи))
Это просто смешно, сорри ) Клеить жёлтые ценники на всё, что надо продать, и зачеркивать фиктивные "прошлые цены" научились, увы, даже в Чехии в супермаркетах. Если людям от этого радостнее покупается - почему бы и нет? ЗЫ рекомендую "ход строительства", кстати, глянуть