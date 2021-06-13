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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77747775777677777778>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 105
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:рефлексия и беллетристика?

Еще Олесь Гончар в 1968 сокрушаяь по поводу плотин, что пролетая самолетом над водохранилищем приходиться нос затыкать :mrgreen:
Вот то рефлексия и беллетристика, а толпы людей на Почтовой Площали и набережных - суровые факты :D .
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Тільки пану Сержику прийдеться викласти не 1250 дол/м2, а 2500 дол/м2 за житло в тому районі.

Цены на недвигу "растут". А на услуги платных троллей-нет. Отсюда такое качество. с Первым в одной школе учился?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:40

Дорожай со знаком минус. и почему-то не франтоватые цены, не 2500 у.е.
https://dom.ria.com/uk/novostroyka-zhk- ... 928_10489/
2 911 272 грн за об'єкт
было 3 130 400 грн за об'єкт
Мийки для лапок собак в лобі. :lol:
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:40

  vitaliian написав:риски девала одинаково обесценят гривну и стоимость бетона, а доходность у овгз выше. То что может защитить деньги от девальвации увы дохода не приносит.

Трёхкратный девал 14-ого сопровождался двукратный ростом цен на недвигу. В гривнах.
Забыли, или специально круть-верть?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:41

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Серж хоче 3к новобуд, в центрі, і недорого. За 50 000 дол.

Не надо врать, что в центре

а чего вы за 50 000 в 2016 не взяли, напомните плиз
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:43

  Frant написав:
  Serg-ik написав:
  Frant написав:
Хороша квартира.
Дизайн мені подобається. Я би взяв б собі.
Ціна 75 000 за 3к з пристойним ремонтом майже в центрі - є поміркованою. Беріть, Сержик!

1250 долл за метр без лифта, со старыми трубами как в доме так и вокруг него с датой постройки 1962 год. Серьёзно???

Альтернатива - новобуд з ліфтом та свіжим ремонтом.
Тільки пану Сержику прийдеться викласти не 1250 дол/м2, а 2500 дол/м2 за житло в тому районі.
До речі.
Це майже центр.

Якщо хочете новобуд дешевше - купляйте "ірпенятник".
За 75 000 дол - вам продадуть новий 3к новобуд з євроремонтом і 3 ліфтами.
Ще й електросамокат дадуть як премію. :wink:

или дом 150 квадратов в гатном
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:А у Сержика немає такої можливості.

Ну так він хотів зразу "менше страждати" і пішов в нормальну орендовану квартиру, а міг би:
а) Піти в дешевий бабушатнік
б) Жити в своїх, чи жінчиних батьків :D
  Frant написав:Якщо поміняти би їх місцями - Сержик теж купив би собі 1к квартиру в Єпенях облцентра

Це я смарт купив в "напів-іпенях", а квартиру, де живу - купив на початку спальника, де навколо багато садочків/шкіл, туєва хуча транспорту, базарчик, супермаркети, в 200м ТРСК Спартак, парк, лісок... - суперлокація!!!
  Frant написав:А Долярчик в оренді - в Києві нічого не купив би

Купив би - так як заробляв би в Києві по-київськи, а не по-львівськи))
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:46

  Serg-ik написав:Дорожай со знаком минус. и почему-то не франтоватые цены, не 2500 у.е.
https://dom.ria.com/uk/novostroyka-zhk- ... 928_10489/
2 911 272 грн за об'єкт
было 3 130 400 грн за об'єкт
Мийки для лапок собак в лобі. :lol:

Это просто смешно, сорри )
Клеить жёлтые ценники на всё, что надо продать, и зачеркивать фиктивные "прошлые цены" научились, увы, даже в Чехии в супермаркетах.
Если людям от этого радостнее покупается - почему бы и нет?
ЗЫ рекомендую "ход строительства", кстати, глянуть ;)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Купив би - так як заробляв би в Києві по-київськи, а не по-львівськи

Того ніхто не зна.
Загалом, дрібний бізнес у Києві і Львові суттєво відрізняється на перший погляд. У Львові менший вплив мережевих магазинів
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:50

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:риски девала одинаково обесценят гривну и стоимость бетона, а доходность у овгз выше. То что может защитить деньги от девальвации увы дохода не приносит.

Трёхкратный девал 14-ого сопровождался двукратный ростом цен на недвигу. В гривнах.
Забыли, или специально круть-верть?
и как это защитило от девала?
про ставки по депозитам 26% в тот период и до 18% до середины 2020 я тоже не вспоминаю.
  Унуноктий написав:или дом 150 квадратов в гатном
дайте ссылку на дом 150м2 за 50куе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 чер, 2021 10:56, всього редагувалось 4 разів.
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