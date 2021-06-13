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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:51
Vlad442 написав: vitaliian написав:
риски девала одинаково обесценят гривну и стоимость бетона, а доходность у овгз выше. То что может защитить деньги от девальвации увы дохода не приносит.
Трёхкратный девал 14-ого сопровождался двукратный ростом цен на недвигу. В гривнах.
Забыли, или специально круть-верть?
Не двукратным, а соответствующим общей гривневой инфляции по стране (25% в 2014-м и 43% в 2015-м). 79% за 2 года
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Додано: Сер 30 чер, 2021 10:56
Унуноктий написав: Serg-ik написав: Frant написав:
Серж хоче 3к новобуд, в центрі, і недорого. За 50 000 дол.
Не надо врать, что в центре
а чего вы за 50 000 в 2016 не взяли, напомните плиз
Не надо о грустном, у всех бывают просчеты
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:00
Дык, вонь от Днепра, особенно в заливах а-ля Оболонь, каждый год в августе чувствуется даже с дамбы. Хотя, возможно, кто-то нюхает сие и убеждает себя, что "это запах моря" )))))
Поэтому народ и ездит на Десну.
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Рыба-сом
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:03
Успіх написав: Frant написав:
Ціна 75 000 за 3к з пристойним ремонтом майже в центрі - є поміркованою. Беріть, Сержик!
Вже всі форумчани зрозуміли - Сержику ДУЖЕ подобається жити в орендній квартирі!
Купувати - НЕ збирається!(хіба що щось випадково перепаде халявне, наприклад, від сусіда/родича)
Так що любить наш народ "омно і страждати"!
Наприклад я - не хотів страждати(і як пише Лібо -"стояти в черзі до туалету") - тому, приклав максимум зусиль, щоб вирватись з лап ніщети!
Більше того, наступного року, буду вже й сам приміряти "корону лендлордства" і дивитись в очі Львівським Сержикам))
Тому що треба -
Думати!
Діяти!
А вже потім кайфувати/багатіти!
при ціні 75Куе і оренді 13Кгрн умовна дохідність 7,5%
майже як деподохід, але ризики вищі.
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flyman
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:05
Рыба-сом написав:
Это просто смешно, сорри )
Клеить жёлтые ценники на всё, что надо продать, и зачеркивать фиктивные "прошлые цены" научились, увы, даже в Чехии в супермаркетах.
Если людям от этого радостнее покупается - почему бы и нет?
ЗЫ рекомендую "ход строительства", кстати, глянуть
действительно, смешно. У всех дорожает, все, перечёркивая ценник, пишут цену больше, а здесь лошарики меньше написали.
За совет про ход строительства-спасибо. В очередной раз задумался: почему не строят быстро и много, чтобы много заработать? Ведь спрос огромен, дефицит на рынке. Наверное потому, что деньги не нужны. Настолько не нужны, что цены снижают.
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Serg-ik
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:05
Рыба-сом написав:
Дык, вонь от Днепра, особенно в заливах а-ля Оболонь, каждый год в августе чувствуется даже с дамбы. Хотя, возможно, кто-то нюхает сие и убеждает себя, что "это запах моря" )))))
Поэтому народ и ездит на Десну.
я об этом говорю еще с тех пор, когда макс бредил каналами в рыбальском - те, кто жил на берегу, прекрасно представляет шо там был бы за запах
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kingkongovets
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:12
У п. Сержика та п. Віталіани - класова ненависть до орендодавців)))
Нічого не зробиш, капіталізм)))
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Frant
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:12
flyman написав: Успіх написав: Frant написав:
Ціна 75 000 за 3к з пристойним ремонтом майже в центрі - є поміркованою. Беріть, Сержик!
Вже всі форумчани зрозуміли - Сержику ДУЖЕ подобається жити в орендній квартирі!
Купувати - НЕ збирається!(хіба що щось випадково перепаде халявне, наприклад, від сусіда/родича)
Так що любить наш народ "омно і страждати"!
Наприклад я - не хотів страждати(і як пише Лібо -"стояти в черзі до туалету") - тому, приклав максимум зусиль, щоб вирватись з лап ніщети!
Більше того, наступного року, буду вже й сам приміряти "корону лендлордства" і дивитись в очі Львівським Сержикам))
Тому що треба -
Думати!
Діяти!
А вже потім кайфувати/багатіти!
при ціні 75Куе і оренді 13Кгрн умовна дохідність 7,5%
майже як деподохід, але ризики вищі.
7,5% только в мечтах, надо минусовать текущие расходы - сантехнику время от времени надо обновлять, техника не вечная и т.д.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:13
vitaliian написав: Vlad442 написав: vitaliian написав:
риски девала одинаково обесценят гривну и стоимость бетона, а доходность у овгз выше. То что может защитить деньги от девальвации увы дохода не приносит.
Трёхкратный девал 14-ого сопровождался двукратный ростом цен на недвигу. В гривнах.
Забыли, или специально круть-верть?
и как это защитило от девала?
про ставки по депозитам 26% в тот период и до 18% до середины 2020 я тоже не вспоминаю.
Я один понимаю значение слова "одинаково" так, что цена бетона в гривне при девале 14 не изменилась? Или тут своя, странная логика?
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Vlad442
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:13
Ого как Вы расширили географию поиска. Шале, судя по рендерам, будет неплох. Если построят то, что обещают. Но, понятно, что из транспорта там, в основном, метро. Свой автомобиль можно будет использовать только в выходные. Проспект стоит уже по-моему с 16:30. А не дай Бог, какая-то авария - то в любое время.
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