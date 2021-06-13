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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:19
kingkongovets написав: Рыба-сом написав:
Дык, вонь от Днепра, особенно в заливах а-ля Оболонь, каждый год в августе чувствуется даже с дамбы. Хотя, возможно, кто-то нюхает сие и убеждает себя, что "это запах моря" )))))
Поэтому народ и ездит на Десну.
я об этом говорю еще с тех пор, когда макс бредил каналами в рыбальском - те, кто жил на берегу, прекрасно представляет шо там был бы за запах
Идея на миллион: облагораживаешь 100 м русла Лыбеди, строишь там ЖК и продаешь дорого эстетам "набережную" и "летописную киевскую реку"
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:27
Сержик, 3к квартира 62 м2 на вул. Теліги, з пристойним ремонтом - за 75 000 дол. - є поміркованою ціною.
Унуноктий написав: Serg-ik написав: Frant написав:
Серж хоче 3к новобуд, в центрі, і недорого. За 50 000 дол.
Не надо врать, что в центре
а чего вы за 50 000 в 2016 не взяли, напомните плиз
Як старожил форуму, нагадаю: в 2013 р. тепловик Юра_ купив 3к панельну БПС в тому ж районі за 110 000 доларів !!!!
І без ремонту, фактично в радянському стані.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:30
Faceless написав: Успіх написав:
Купив би - так як заробляв би в Києві по-київськи, а не по-львівськи
Того ніхто не зна.
Загалом, дрібний бізнес у Києві і Львові суттєво відрізняється на перший погляд. У Львові менший вплив мережевих магазинів
Мережевих магазинів в місті Лева є теж більше, ніж достатньо!
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:30
Serg-ik написав:
действительно, смешно. У всех дорожает, все, перечёркивая ценник, пишут цену больше, а здесь лошарики меньше написали.
За совет про ход строительства-спасибо. В очередной раз задумался: почему не строят быстро и много, чтобы много заработать? Ведь спрос огромен, дефицит на рынке. Наверное потому, что деньги не нужны. Настолько не нужны, что цены снижают.
Какие у них маркетинговые ходы - не особо важно.
Я позволю себе наглость первый и последний раз дать Вам небольшой совет: постройте для себя несколько стратегий для различных сценариев развития ситуации.
В принципе, какая-то вероятность, что всё выйдет так, как Вы себе сейчас надумали (сильный обвал цен по тем или иным причинам), есть, но более вероятно иное развитие ситуации. Разработайте для себя модель поведения на случай "плана Б".
Сейчас очень нестабильное время в мире, приходится меняться-приспосабливаться. Например, я мог бы до сих пор сидеть в своём банке, надеясь на повторение "бель эпок до 2008" как многие мои бывшие коллеги, но персональный финансовый результат был бы гораздо ниже.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:32
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Купив би - так як заробляв би в Києві по-київськи, а не по-львівськи
Того ніхто не зна.
Загалом, дрібний бізнес у Києві і Львові суттєво відрізняється на перший погляд. У Львові менший вплив мережевих магазинів
Мережевих магазинів в місті Лева є теж більше, ніж достатньо!
Попит на велосипеди в Києві меньший, ніж у Львові.І тещі з млинцями тут не було би.
І за оренду "успішний" повинен був би башляти щомісячно мінімум 7000-8000 грн.
Тому долярчикам і успіхам - нічого в Києві не світить.
П.С. Долярчик міг би стати успішним сантехніком чи таксистом. Проте то потрібно напружуватись(((( для лежаків то складно
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 30 чер, 2021 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:35
Frant написав:
3к квартира 62 м2 на вул. Теліги, з пристойним ремонтом - за 75 000 дол. - є поміркованою ціною.
Як старожил форуму, нагадаю: в 2013 р. тепловик Юра_ купив 3к панельну БПС в тому ж районі за 110 000 доларів !!!!
Юра купил за за 897 000 грн/ квартиру на 67-70 метров в доме 1979 г( примерно) постройки
Хрущ предлагают за 2 040 000 грн. 60 метров 1962 г. постройки.
По идее, за 4 мес должна была улететь, соседи могли бы хотеть расширения жилплощади. Но что-то не срастается. Интересно, почему?
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Serg-ik
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:37
Serg-ik написав: Frant написав:
3к квартира 62 м2 на вул. Теліги, з пристойним ремонтом - за 75 000 дол. - є поміркованою ціною.
Як старожил форуму, нагадаю: в 2013 р. тепловик Юра_ купив 3к панельну БПС в тому ж районі за 110 000 доларів !!!!
Юра купил за за 897 000 грн/ квартиру на 67-70 метров в доме 1979 г( примерно) постройки
Хрущ предлагают за 2 040 000 грн. 60 метров 1962 г. постройки.
По идее, за 4 мес должна была улететь, соседи могли бы хотеть расширения жилплощади. Но что-то не срастается. Интересно, почему?
Серж, не переживайте - та квартира продастся.
Не за 75 000, а за 73 000 чи 72 000 дол.
Бажаючі є, повірте.
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Frant
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:46
Frant написав:
У п. Сержика та п. Віталіани - класова ненависть до орендодавців))
У меня с Виталианом очень хорошие отношие. Так шо неправда. Возможно, они не терпят редисок - но это иной вопрос.
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Investor_K
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:49
Frant написав:
Серж, не переживайте - та квартира продастся.
Не за 75 000, а за 73 000 чи 72 000 дол.
Бажаючі є, повірте.
Очень переживаю. Сильно. Вечером пойду к хозяину. предложу 72. Если не согласиться, буду просто всем её рекламировать. Такие варианты не часто встречаются.
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Serg-ik
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Додано: Сер 30 чер, 2021 12:07
Serg-ik написав: Frant написав:
Серж, не переживайте - та квартира продастся.
Не за 75 000, а за 73 000 чи 72 000 дол.
Бажаючі є, повірте.
Очень переживаю. Сильно. Вечером пойду к хозяину. предложу 72. Если не согласиться, буду просто всем её рекламировать. Такие варианты не часто встречаются.
Попередьте власника квартири, що нехай швидко продає за 72 000.
Інакше через рік ціна впаде до 13 000 дол, як дехто обіцяв тут.
Можете виконати рекомендацію теплотехніка Юри_: взяти палаючу "Авізо" і відшмагати власника по причинному місцю. Можливо, він погодиться продати дешевше)))
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Frant
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