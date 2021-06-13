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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 12:18
Investor_K написав: Frant написав:
У п. Сержика та п. Віталіани - класова ненависть до орендодавців))
У меня с Виталианом очень хорошие отношие. Так шо неправда. Возможно, они не терпят редисок - но это иной вопрос.
С чего такие выводы, хз. Морально я больше на стороне арендодателя чем арендатора. Арендодатель вложил в квартиру средства, время, душу, фантазию, принял какие то лишения, заморозил деньги в бетоне, купил бляху/биток вместо новенькой бмв, это достойно уважения. А арендатор что вложил? заплатил и пользуется, иногда капризничает.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 13:02
Підсумуємо:
- купляти дорого наразі,
- котловани - і дорого, і ризики великі,
- здавати вже не вигідно - ціни ремонта в космасі.
Що тоді робити хом"ячині-обикновенусу?
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