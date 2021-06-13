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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7776777777787779

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 105
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:18

  Investor_K написав:
  Frant написав:У п. Сержика та п. Віталіани - класова ненависть до орендодавців))
У меня с Виталианом очень хорошие отношие. Так шо неправда. Возможно, они не терпят редисок - но это иной вопрос.

С чего такие выводы, хз. Морально я больше на стороне арендодателя чем арендатора. Арендодатель вложил в квартиру средства, время, душу, фантазию, принял какие то лишения, заморозил деньги в бетоне, купил бляху/биток вместо новенькой бмв, это достойно уважения. А арендатор что вложил? заплатил и пользуется, иногда капризничает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:02

Підсумуємо:

- купляти дорого наразі,
- котловани - і дорого, і ризики великі,
- здавати вже не вигідно - ціни ремонта в космасі.

Що тоді робити хом"ячині-обикновенусу?
change_pm
 
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  #<1 ... 7776777777787779
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