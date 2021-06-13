Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 13:02
Підсумуємо:
- купляти дорого наразі, - котловани - і дорого, і ризики великі, - здавати вже не вигідно - ціни ремонта в космасі. Що тоді робити хом"ячині-обикновенусу?
change_pm
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:03
Рыба-сом написав:
.. Разработайте для себя модель поведения на случай "плана Б"...
Вкладываемся в обучение детей, детки покупают папе квартиру, вопрос закрыт. Как вам такое, Илон? План не то что бы ближнесрочный, даже не совсем среднесрочный, но вполне сравним с тем диапазоном времени, что Серж якобы что-то ищет
sequence
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:06
change_pm написав:
Підсумуємо:
- купляти дорого наразі,
- котловани - і дорого, і ризики великі,
- здавати вже не вигідно - ціни ремонта в космасі.
Що тоді робити хом"ячині-обикновенусу?
сдохнуть сейчас
особенно тем, кто родился в 1992-2002 г.г.
Serg-ik
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:07
Serg-ik написав: Frant написав:
Серж, не переживайте - та квартира продастся.
Не за 75 000, а за 73 000 чи 72 000 дол.
Бажаючі є, повірте.
Очень переживаю. Сильно. Вечером пойду к хозяину. предложу 72. Если не согласиться, буду просто всем её рекламировать. Такие варианты не часто встречаются.
добро всегда возвращается...уже вижу лица благодарных хозяев.
vitaliian
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:11
И опять про газ, особенно для любителей социальной цены на газ для населения 7,92 грн за куб. и низких цен на ТКЕ.
Рекомендую почитать
П.С. Сегодня цена на бирже установила очередной рекорд. Цена на границе уже 15 грн за куб.
https://zn.ua/energy_market/bezhazovaja ... gTlWjnPrVM
zzzzzz
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:21
Serg-ik написав: change_pm написав:
Підсумуємо:
- купляти дорого наразі,
- котловани - і дорого, і ризики великі,
- здавати вже не вигідно - ціни ремонта в космасі.
Що тоді робити хом"ячині-обикновенусу?
сдохнуть сейчас
особенно тем, кто родился в 1992-2002 г.г.
Йой, Сергій, ти чього?!
Якщо все в опі, шукай мовливості закордоном...
Нехай "макси" платять кожен рік на 30% більше за комуналь, їздять по розбитим дорогам, живуть в центрі епідемії тубіка, але при цьому пишаються Модними МОПами
change_pm
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:22
zzzzzz написав:
И опять про газ, особенно для любителей социальной цены на газ для населения 7,92 грн за куб. и низких цен на ТКЕ.
Рекомендую почитать
П.С. Сегодня цена на бирже установила очередной рекорд. Цена на границе уже 15 грн за куб.
https://zn.ua/energy_market/bezhazovaja ... gTlWjnPrVM
Зима 100500% буде цікава... вангую ріст неплатежів в 2 рази...
і нарешті, станеться те, про шо гілка!!!
change_pm
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:24
zzzzzz написав:
И опять про газ, особенно для любителей социальной цены на газ для населения 7,92 грн за куб. и низких цен на ТКЕ.
Рекомендую почитать
П.С. Сегодня цена на бирже установила очередной рекорд. Цена на границе уже 15 грн за куб.
https://zn.ua/energy_market/bezhazovaja ... gTlWjnPrVM
Най орли гріються електрикою. Вона дешевша, ніж газ(((
Frant
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:27
zzzzzz написав:
И опять про газ, особенно для любителей социальной цены на газ для населения 7,92 грн за куб. и низких цен на ТКЕ.
Рекомендую почитать
П.С. Сегодня цена на бирже установила очередной рекорд. Цена на границе уже 15 грн за куб.
https://zn.ua/energy_market/bezhazovaja ... gTlWjnPrVM
Первый преисполнен надежд, что и при цене закупки 20 грн за куб Нафтогаз продолжит отпускать газ дешевле 8 грн для нужд населения. Правда, не сможет при этом ни источник покрытия дефицита назвать, ни влияние на платежный баланс оценить...
zРадио
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:28
change_pm написав:
Якщо все в опі, шукай мовливості закордоном
Ану циц!
А то так всіх орендарів виженете за кордон)))
А я тільки-но, збираюсь наступного року приміряти "корону лендлордства"
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