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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7777777877797780>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:02

Підсумуємо:

- купляти дорого наразі,
- котловани - і дорого, і ризики великі,
- здавати вже не вигідно - ціни ремонта в космасі.

Що тоді робити хом"ячині-обикновенусу?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:03

  Рыба-сом написав:.. Разработайте для себя модель поведения на случай "плана Б"...

Вкладываемся в обучение детей, детки покупают папе квартиру, вопрос закрыт. Как вам такое, Илон? План не то что бы ближнесрочный, даже не совсем среднесрочный, но вполне сравним с тем диапазоном времени, что Серж якобы что-то ищет
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:06

  change_pm написав:Підсумуємо:

- купляти дорого наразі,
- котловани - і дорого, і ризики великі,
- здавати вже не вигідно - ціни ремонта в космасі.

Що тоді робити хом"ячині-обикновенусу?

сдохнуть сейчас
особенно тем, кто родился в 1992-2002 г.г.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:07

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Серж, не переживайте - та квартира продастся.
Не за 75 000, а за 73 000 чи 72 000 дол.
Бажаючі є, повірте.

Очень переживаю. Сильно. Вечером пойду к хозяину. предложу 72. Если не согласиться, буду просто всем её рекламировать. Такие варианты не часто встречаются.

добро всегда возвращается...уже вижу лица благодарных хозяев.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:11

И опять про газ, особенно для любителей социальной цены на газ для населения 7,92 грн за куб. и низких цен на ТКЕ.

Рекомендую почитать

П.С. Сегодня цена на бирже установила очередной рекорд. Цена на границе уже 15 грн за куб.

https://zn.ua/energy_market/bezhazovaja ... gTlWjnPrVM
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:21

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Підсумуємо:

- купляти дорого наразі,
- котловани - і дорого, і ризики великі,
- здавати вже не вигідно - ціни ремонта в космасі.

Що тоді робити хом"ячині-обикновенусу?

сдохнуть сейчас
особенно тем, кто родился в 1992-2002 г.г.

Йой, Сергій, ти чього?!

Якщо все в опі, шукай мовливості закордоном...

Нехай "макси" платять кожен рік на 30% більше за комуналь, їздять по розбитим дорогам, живуть в центрі епідемії тубіка, але при цьому пишаються Модними МОПами :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:22

  zzzzzz написав:И опять про газ, особенно для любителей социальной цены на газ для населения 7,92 грн за куб. и низких цен на ТКЕ.

Рекомендую почитать

П.С. Сегодня цена на бирже установила очередной рекорд. Цена на границе уже 15 грн за куб.

https://zn.ua/energy_market/bezhazovaja ... gTlWjnPrVM

Зима 100500% буде цікава... вангую ріст неплатежів в 2 рази...

і нарешті, станеться те, про шо гілка!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:24

  zzzzzz написав:И опять про газ, особенно для любителей социальной цены на газ для населения 7,92 грн за куб. и низких цен на ТКЕ.

Рекомендую почитать

П.С. Сегодня цена на бирже установила очередной рекорд. Цена на границе уже 15 грн за куб.

https://zn.ua/energy_market/bezhazovaja ... gTlWjnPrVM

Най орли гріються електрикою. Вона дешевша, ніж газ(((
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:27

  zzzzzz написав:И опять про газ, особенно для любителей социальной цены на газ для населения 7,92 грн за куб. и низких цен на ТКЕ.

Рекомендую почитать

П.С. Сегодня цена на бирже установила очередной рекорд. Цена на границе уже 15 грн за куб.

https://zn.ua/energy_market/bezhazovaja ... gTlWjnPrVM


Первый преисполнен надежд, что и при цене закупки 20 грн за куб Нафтогаз продолжит отпускать газ дешевле 8 грн для нужд населения. Правда, не сможет при этом ни источник покрытия дефицита назвать, ни влияние на платежный баланс оценить...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных платоспроможних орендарі

  change_pm написав:Якщо все в опі, шукай мовливості закордоном

Ану циц! :mrgreen:
А то так всіх орендарів виженете за кордон)))
А я тільки-но, збираюсь наступного року приміряти "корону лендлордства" :roll:
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