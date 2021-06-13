Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый преисполнен надежд, что и при цене закупки 20 грн за куб Нафтогаз продолжит отпускать газ дешевле 8 грн для нужд населения. Правда, не сможет при этом ни источник покрытия дефицита назвать, ни влияние на платежный баланс оценить...
а зачем, пардон, Нафтагазу покупать самому у себя па 20? Если я не ошибаюсь, объема добываемого НГ вполне хватает для нужд населения? Это госструктура, и решение по 8 - не экономическое (можно толкнуть на Запад дорого), скорее политическое, социальное. Иначе придет Тимоха, и расскажет где раки зимуют )) А промышленность... Промышленности не позавидовать