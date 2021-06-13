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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7778777977807781>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:40

  zРадио написав:
  zzzzzz написав:И опять про газ, особенно для любителей социальной цены на газ для населения 7,92 грн за куб. и низких цен на ТКЕ.

Рекомендую почитать

П.С. Сегодня цена на бирже установила очередной рекорд. Цена на границе уже 15 грн за куб.

https://zn.ua/energy_market/bezhazovaja ... gTlWjnPrVM


Первый преисполнен надежд, что и при цене закупки 20 грн за куб Нафтогаз продолжит отпускать газ дешевле 8 грн для нужд населения. Правда, не сможет при этом ни источник покрытия дефицита назвать, ни влияние на платежный баланс оценить...

Дивний ти. Надія на скорий капець - це твоє.

Я знаю що населення і тке буде з газом по нормальній ціні.
Видобуток 14 млрд. Споживання - 15. Цей млрд докупить за рахунок різниці між 7 грн і собівартістю в 3 грн.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:57

  kingkongovets написав:еще немного про гидроартерии и голубые флаги
любителям купаться в днепре - большой привет

https://prm.ua/dnipro-na-mezhi-ekolohic ... rGpUOPzqns

все равно педалик лучший мер, а вместе с собствениками прямой (которая это ноет) они еще и лучший киевсовет/кгга.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:00

  Первый написав:Дивний ти. Надія на скорий капець - це твоє.


Когда нет аргументов - приписывай оппоненту свои фантазии

  Первый написав:Я знаю що населення і тке буде з газом по нормальній ціні.
Видобуток 14 млрд. Споживання - 15. Цей млрд докупить за рахунок різниці між 7 грн і собівартістю в 3 грн.


На пару миллиардов сбрехал :mrgreen: Добыча - 13,5 млрд, потребление населения - 16 млрд (в 2019-м даже 17 млрд).

И себестоимость немного не 3 грн, а 3,8 без учета расходов корп центра (голая себестоимость Укргазвидобування). Нафтогазовская полная себестоимость без транспортных расходов - 6-8 грн. Если помнишь, 2020-й тот вообще с огромным убытком сработал, несмотря на сверхнизкую цены импортного ресурса. Это неправильно - там дутые немотивированные расходы, в том числе на менеджмент сомнительного качества, но маємо шо маємо

https://ugv.com.ua/uploads/Financial_Re ... 8586a9.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:еще немного про гидроартерии и голубые флаги
любителям купаться в днепре - большой привет

https://prm.ua/dnipro-na-mezhi-ekolohic ... rGpUOPzqns

все равно педалик лучший мер, а вместе с собствениками прямой (которая это ноет) они еще и лучший киевсовет/кгга.
сам то понял шо сказал?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:06

  zzzzzz написав:И опять про газ, особенно для любителей социальной цены на газ для населения 7,92 грн за куб. и низких цен на ТКЕ.

Рекомендую почитать

П.С. Сегодня цена на бирже установила очередной рекорд. Цена на границе уже 15 грн за куб.

https://zn.ua/energy_market/bezhazovaja ... gTlWjnPrVM

ничего не знаю, у меня годовой тариф 7,96. А затарился то вообще по 6,84. Так что проблемы альфонсов Лещенок индейцев не...
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:07

  kingkongovets написав:
Ромасик написав:
  kingkongovets написав:еще немного про гидроартерии и голубые флаги
любителям купаться в днепре - большой привет

https://prm.ua/dnipro-na-mezhi-ekolohic ... rGpUOPzqns

все равно педалик лучший мер, а вместе с собствениками прямой (которая это ноет) они еще и лучший киевсовет/кгга.
сам то понял шо сказал?

перечитай еще раз, медленно.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:13

  sequence написав: а зачем, пардон, Нафтагазу покупать самому у себя па 20? Если я не ошибаюсь, объема добываемого НГ вполне хватает для нужд населения? Это госструктура, и решение по 8 - не экономическое (можно толкнуть на Запад дорого), скорее политическое, социальное. Иначе придет Тимоха, и расскажет где раки зимуют ))
А промышленность... Промышленности не позавидовать


Я бы с удовольствием вас поддержал - сам считаю концепцию т.н. импортного паритета разводом доверчивых лохов. Но боюсь ветка не та, потому что первичная мотивация здесь чисто политическая. А вот в чем могу вас заверить, так это в резком противлении всех наших международных спонсоров (термин тоже неточный, если вы меня поняли, но не будем об этом :wink: ) решению продавать население услуги госмонополий по ценам вдвое ниже этого самого импортного паритета. В какой-то степени это цугцванг, и общий экономический результат будет лишь отражением более успешного, или менее успешного балансирования между молотом и наковальней
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 чер, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:
Ромасик написав:[quote="5252821:kingkongovets"]еще немного про гидроартерии и голубые флаги
любителям купаться в днепре - большой привет

https://prm.ua/dnipro-na-mezhi-ekolohic ... rGpUOPzqns

все равно педалик лучший мер, а вместе с собствениками прямой (которая это ноет) они еще и лучший киевсовет/кгга.
сам то понял шо сказал?

перечитай еще раз, медленно.[/quote]ты перечитай еще раз новость, при чем тут педалик и владельцы прямого, балбес?
к сожалению днепр сейчас - зловонная сточная канава, кто бы там что не рассказывал про голубые флаги и гидроартерии, кстати эта ситуация с днепром началась после постройки киевского водохранилища, при чем тут бл кличко?!
ну нельзя же быть таким одноклеточным
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 30 чер, 2021 15:24, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:24

kingkongovets, я и говорю, педалик ни при чем, не он же замуливал Днепр.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 30 чер, 2021 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:kingkongovets, я и говорю, педалик не при чем, не он же замуливал Днепр.
так к чему был твой пост?
что ты им хотел сказать?
я же тебя об этом и спрашивал
kingkongovets
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