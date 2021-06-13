Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый преисполнен надежд, что и при цене закупки 20 грн за куб Нафтогаз продолжит отпускать газ дешевле 8 грн для нужд населения. Правда, не сможет при этом ни источник покрытия дефицита назвать, ни влияние на платежный баланс оценить...
Дивний ти. Надія на скорий капець - це твоє.
Я знаю що населення і тке буде з газом по нормальній ціні. Видобуток 14 млрд. Споживання - 15. Цей млрд докупить за рахунок різниці між 7 грн і собівартістю в 3 грн.
Первый написав:Дивний ти. Надія на скорий капець - це твоє.
Когда нет аргументов - приписывай оппоненту свои фантазии
Первый написав:Я знаю що населення і тке буде з газом по нормальній ціні. Видобуток 14 млрд. Споживання - 15. Цей млрд докупить за рахунок різниці між 7 грн і собівартістю в 3 грн.
На пару миллиардов сбрехал Добыча - 13,5 млрд, потребление населения - 16 млрд (в 2019-м даже 17 млрд).
И себестоимость немного не 3 грн, а 3,8 без учета расходов корп центра (голая себестоимость Укргазвидобування). Нафтогазовская полная себестоимость без транспортных расходов - 6-8 грн. Если помнишь, 2020-й тот вообще с огромным убытком сработал, несмотря на сверхнизкую цены импортного ресурса. Это неправильно - там дутые немотивированные расходы, в том числе на менеджмент сомнительного качества, но маємо шо маємо
sequence написав: а зачем, пардон, Нафтагазу покупать самому у себя па 20? Если я не ошибаюсь, объема добываемого НГ вполне хватает для нужд населения? Это госструктура, и решение по 8 - не экономическое (можно толкнуть на Запад дорого), скорее политическое, социальное. Иначе придет Тимоха, и расскажет где раки зимуют )) А промышленность... Промышленности не позавидовать
Я бы с удовольствием вас поддержал - сам считаю концепцию т.н. импортного паритета разводом доверчивых лохов. Но боюсь ветка не та, потому что первичная мотивация здесь чисто политическая. А вот в чем могу вас заверить, так это в резком противлении всех наших международных спонсоров (термин тоже неточный, если вы меня поняли, но не будем об этом ) решению продавать население услуги госмонополий по ценам вдвое ниже этого самого импортного паритета. В какой-то степени это цугцванг, и общий экономический результат будет лишь отражением более успешного, или менее успешного балансирования между молотом и наковальней
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 чер, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
все равно педалик лучший мер, а вместе с собствениками прямой (которая это ноет) они еще и лучший киевсовет/кгга.
сам то понял шо сказал?
перечитай еще раз, медленно.[/quote]ты перечитай еще раз новость, при чем тут педалик и владельцы прямого, балбес? к сожалению днепр сейчас - зловонная сточная канава, кто бы там что не рассказывал про голубые флаги и гидроартерии, кстати эта ситуация с днепром началась после постройки киевского водохранилища, при чем тут бл кличко?! ну нельзя же быть таким одноклеточным
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 30 чер, 2021 15:24, всього редагувалось 2 разів.