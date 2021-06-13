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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 15:27
kingkongovets, что надо обьязательно переизбрать на третий срок. И ездить себе на Десну.
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Ромасик
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:28
zРадио написав:
И себестоимость немного не 3 грн, а 3,8 без учета расходов корп центра (голая себестоимость Укргазвидобування). Нафтогазовская полная себестоимость без транспортных расходов - 6-8 грн. Если помнишь, 2020-й тот вообще с огромным убытком сработал, несмотря на сверхнизкую цены импортного ресурса. Это неправильно - там дутые "неэкономические" расходы, в том числе на менеджмент сомнительного качества
Український менеджемент - майже всюди однакової якості.
В країні селян, клоунів і сантехніків - не може бути по іншому.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:33
Ромасик написав:kingkongovets, что надо обьязательно переизбрать на третий срок. И ездить себе на Десну.
дам совет - если нечего сказать по существу, лучше просто промолчать, а не демонстрировать свою тупизну, повторяя идиотские штампы,
я выложил результаты гос аудита состояния днепра и они неутешительны - вот суть
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kingkongovets
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:39
kingkongovets, спасибо, что выложил. Я ж до этого то думал, что зеленая вода - это исключительный целебный вид воды. И очерет посреди Днепра между мостом Патона и метро - это достопримечательность, которую затьмить может только стекляный мост.
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Ромасик
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:44
Ромасик написав:kingkongovets, спасибо, что выложил. Я ж до этого то думал, что зеленая вода - это исключительный целебный вид воды. И очерет посреди Днепра между мостом Патона и метро - это достопримечательность, которую затьмить может только стекляный мост.
ну и при чем тут еще стеклянный мост?
в 70х, кстати, мелей на днепре было гораздо больше и шо?
так при чем тут кличко и стеклянный мост, у тебя рефлекс как у собачки павлова их к месту и не к месту упоминать?
реально балбес
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kingkongovets
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:52
kingkongovets, ты еще 50ые вспомни, когда на Березняках заливные луги были.
kingkongovets, мне иногда кажется, что ты и есть педалик. Не?
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Ромасик
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:58
Успіх написав: change_pm написав:
Якщо все в опі, шукай мовливості закордоном
Ану циц!
А то так всіх орендарів виженете за кордон)))
А я тільки-но, збираюсь наступного року приміряти "корону лендлордства"
Ну, як то кажуть, вдачі!
У мене в крашому місці, ніж у тебе 1к - 5 хвилин Стрийський парк, але однушки там здаються вайтішнегам по 8к, не знаю, як ти збираєшся 7к отримувати за смарт... в куєво-тутуєво ))))
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change_pm
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:06
Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:Дык, вонь от Днепра, особенно в заливах а-ля Оболонь, каждый год в августе чувствуется даже с дамбы. Хотя, возможно, кто-то нюхает сие и убеждает себя, что "это запах моря" )))))
Поэтому народ и ездит на Десну.
я об этом говорю еще с тех пор, когда макс бредил каналами в рыбальском - те, кто жил на берегу, прекрасно представляет шо там был бы за запах
Идея на миллион: облагораживаешь 100 м русла Лыбеди, строишь там ЖК и продаешь дорого эстетам "набережную" и "летописную киевскую реку"
Поздно опомнились. Улица с фешенебельным названием там уже есть: Набережная Жилянская. И застройщики все первую линию от реки уже поделили. Там будет окуенно.
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airmax78
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:09
airmax78 написав: Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
[quote="Рыба-сом"]Дык, вонь от Днепра, особенно в заливах а-ля Оболонь, каждый год в августе чувствуется даже с дамбы. Хотя, возможно, кто-то нюхает сие и убеждает себя, что "это запах моря" )))))
Поэтому народ и ездит на Десну.
я об этом говорю еще с тех пор, когда макс бредил каналами в рыбальском - те, кто жил на берегу, прекрасно представляет шо там был бы за запах
Идея на миллион: облагораживаешь 100 м русла Лыбеди, строишь там ЖК и продаешь дорого эстетам "набережную" и "летописную киевскую реку"
Поздно опомнились. Улица с фешенебельным названием там уже есть: Набережная Жилянская. И застройщики все первую линию от реки уже поделили. Там будет окуенно.[/quote]кстати, участок нынешней антоновича от федорова до лыбедской раньше носил название набережно-лыбедская, а нынешняя гринченко была заречной
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kingkongovets
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