RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7778777977807781

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:27

kingkongovets, что надо обьязательно переизбрать на третий срок. И ездить себе на Десну.
Ромасик
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 30.03.15
Подякував: 432 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:28

  zРадио написав:И себестоимость немного не 3 грн, а 3,8 без учета расходов корп центра (голая себестоимость Укргазвидобування). Нафтогазовская полная себестоимость без транспортных расходов - 6-8 грн. Если помнишь, 2020-й тот вообще с огромным убытком сработал, несмотря на сверхнизкую цены импортного ресурса. Это неправильно - там дутые "неэкономические" расходы, в том числе на менеджмент сомнительного качества

Український менеджемент - майже всюди однакової якості.
В країні селян, клоунів і сантехніків - не може бути по іншому.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22076
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1364 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:kingkongovets, что надо обьязательно переизбрать на третий срок. И ездить себе на Десну.
дам совет - если нечего сказать по существу, лучше просто промолчать, а не демонстрировать свою тупизну, повторяя идиотские штампы,
я выложил результаты гос аудита состояния днепра и они неутешительны - вот суть
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9097
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:39

kingkongovets, спасибо, что выложил. Я ж до этого то думал, что зеленая вода - это исключительный целебный вид воды. И очерет посреди Днепра между мостом Патона и метро - это достопримечательность, которую затьмить может только стекляный мост.
Ромасик
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 30.03.15
Подякував: 432 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:kingkongovets, спасибо, что выложил. Я ж до этого то думал, что зеленая вода - это исключительный целебный вид воды. И очерет посреди Днепра между мостом Патона и метро - это достопримечательность, которую затьмить может только стекляный мост.
ну и при чем тут еще стеклянный мост?
в 70х, кстати, мелей на днепре было гораздо больше и шо?
так при чем тут кличко и стеклянный мост, у тебя рефлекс как у собачки павлова их к месту и не к месту упоминать?
реально балбес
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9097
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:52

kingkongovets, ты еще 50ые вспомни, когда на Березняках заливные луги были.
kingkongovets, мне иногда кажется, что ты и есть педалик. Не?
Ромасик
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 30.03.15
Подякував: 432 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:58

  Успіх написав:
  change_pm написав:Якщо все в опі, шукай мовливості закордоном

Ану циц! :mrgreen:
А то так всіх орендарів виженете за кордон)))
А я тільки-но, збираюсь наступного року приміряти "корону лендлордства" :roll:

Ну, як то кажуть, вдачі!

У мене в крашому місці, ніж у тебе 1к - 5 хвилин Стрийський парк, але однушки там здаються вайтішнегам по 8к, не знаю, як ти збираєшся 7к отримувати за смарт... в куєво-тутуєво ))))
change_pm
 
Повідомлень: 4082
З нами з: 03.02.16
Подякував: 105 раз.
Подякували: 811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:06

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:Дык, вонь от Днепра, особенно в заливах а-ля Оболонь, каждый год в августе чувствуется даже с дамбы. Хотя, возможно, кто-то нюхает сие и убеждает себя, что "это запах моря" )))))
Поэтому народ и ездит на Десну.
я об этом говорю еще с тех пор, когда макс бредил каналами в рыбальском - те, кто жил на берегу, прекрасно представляет шо там был бы за запах

Идея на миллион: облагораживаешь 100 м русла Лыбеди, строишь там ЖК и продаешь дорого эстетам "набережную" и "летописную киевскую реку" :mrgreen:

Поздно опомнились. Улица с фешенебельным названием там уже есть: Набережная Жилянская. И застройщики все первую линию от реки уже поделили. Там будет окуенно.
airmax78
 
Повідомлень: 39018
З нами з: 25.10.12
Подякував: 928 раз.
Подякували: 4731 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:[quote="Рыба-сом"]Дык, вонь от Днепра, особенно в заливах а-ля Оболонь, каждый год в августе чувствуется даже с дамбы. Хотя, возможно, кто-то нюхает сие и убеждает себя, что "это запах моря" )))))
Поэтому народ и ездит на Десну.
я об этом говорю еще с тех пор, когда макс бредил каналами в рыбальском - те, кто жил на берегу, прекрасно представляет шо там был бы за запах

Идея на миллион: облагораживаешь 100 м русла Лыбеди, строишь там ЖК и продаешь дорого эстетам "набережную" и "летописную киевскую реку" :mrgreen:

Поздно опомнились. Улица с фешенебельным названием там уже есть: Набережная Жилянская. И застройщики все первую линию от реки уже поделили. Там будет окуенно.[/quote]кстати, участок нынешней антоновича от федорова до лыбедской раньше носил название набережно-лыбедская, а нынешняя гринченко была заречной
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9097
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7778777977807781
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
14 23507
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 чер, 2021 15:56
Мизантрóп
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2088, 2089, 2090
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20899 3628898
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 чер, 2021 15:29
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 227196
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.