Додано: Сер 30 чер, 2021 15:13

sequence написав: а зачем, пардон, Нафтагазу покупать самому у себя па 20? Если я не ошибаюсь, объема добываемого НГ вполне хватает для нужд населения? Это госструктура, и решение по 8 - не экономическое (можно толкнуть на Запад дорого), скорее политическое, социальное. Иначе придет Тимоха, и расскажет где раки зимуют ))

А промышленность... Промышленности не позавидовать а зачем, пардон, Нафтагазу покупать самому у себя па 20? Если я не ошибаюсь, объема добываемого НГ вполне хватает для нужд населения? Это госструктура, и решение по 8 - не экономическое (можно толкнуть на Запад дорого), скорее политическое, социальное. Иначе придет Тимоха, и расскажет где раки зимуют ))А промышленность... Промышленности не позавидовать

Я бы с удовольствием вас поддержал - сам считаю концепцию т.н. импортного паритета разводом доверчивых лохов. Но боюсь ветка не та, потому что первичная мотивация здесь чисто политическая. А вот в чем могу вас заверить, так это в резком противлении всех наших международных спонсоров (термин тоже неточный, если вы меня поняли, но не будем об этом) решению продавать население услуги госмонополий по ценам вдвое ниже этого самого импортного паритета. В какой-то степени это цугцванг, и общий экономический результат будет лишь отражением более успешного, или менее успешного балансирования между молотом и наковальней