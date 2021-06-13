Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:zРадио, ППС: и не учитвает конверты
Не учитывает конверты и одновременно не учитывает зарплаты низкооплачиваемого штата мелкого бизнеса. Где-то недооценка, где-то переоценка. Что касается ППС - актуально только там, где в цене товара/услуги много труда. Все остальное неуклонно тянется к уже упомянутому сегодня импортному паритету. Плюс высокая монополизация большей части отраслей экономики (а значит и более частое употребление рыночной властью с целью завышения цены). По 80% составляющих потребительской корзины цены у нас паритетны с Польшей