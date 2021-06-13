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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7778777977807781

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:38

  Ромасик написав:zРадио, ППС: и не учитвает конверты


Не учитывает конверты и одновременно не учитывает зарплаты низкооплачиваемого штата мелкого бизнеса. Где-то недооценка, где-то переоценка. Что касается ППС - актуально только там, где в цене товара/услуги много труда. Все остальное неуклонно тянется к уже упомянутому сегодня импортному паритету. Плюс высокая монополизация большей части отраслей экономики (а значит и более частое употребление рыночной властью с целью завышения цены). По 80% составляющих потребительской корзины цены у нас паритетны с Польшей
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как-то Трибека вспомнилась... Никто не видел?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:26

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Помнится мне, что был здесь Будивельник, строитель домиков под Львовом. С грандиозными планами и кучей пояснений
он посчитал что пиво наливать приносит больший доход и ушел в хореку.

я его на коронобесной ветке последний раз видел
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:33

  striped написав:Как-то Трибека вспомнилась... Никто не видел?

Трайбеке Мальдивы уже наскучили, осваивает новые направления
https://life.ru/p/1396009
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