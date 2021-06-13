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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7779778077817782>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:38

  Ромасик написав:zРадио, ППС: и не учитвает конверты


Не учитывает конверты и одновременно не учитывает зарплаты низкооплачиваемого штата мелкого бизнеса. Где-то недооценка, где-то переоценка. Что касается ППС - актуально только там, где в цене товара/услуги много труда. Все остальное неуклонно тянется к уже упомянутому сегодня импортному паритету. Плюс высокая монополизация большей части отраслей экономики (а значит и более частое употребление рыночной властью с целью завышения цены). По 80% составляющих потребительской корзины цены у нас паритетны с Польшей
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как-то Трибека вспомнилась... Никто не видел?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:53

  Serg-ik написав:Дорожай со знаком минус. и почему-то не франтоватые цены, не 2500 у.е.
https://dom.ria.com/uk/novostroyka-zhk- ... 928_10489/
2 911 272 грн за об'єкт
было 3 130 400 грн за об'єкт
Мийки для лапок собак в лобі. :lol:

2M5 і можна брать в пільгову імпатєку, так Успіх?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:15

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:.. Разработайте для себя модель поведения на случай "плана Б"...

Вкладываемся в обучение детей, детки покупают папе квартиру, вопрос закрыт. Как вам такое, Илон? План не то что бы ближнесрочный, даже не совсем среднесрочный, но вполне сравним с тем диапазоном времени, что Серж якобы что-то ищет

ви дітей маєте, щоб вони вас мільонером зробили?
а якщо вийдуть такі як Успіх або Долярчик?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:а якщо вийдуть такі як Успіх або Долярчик?
проблема надумана, он такой один.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уже почистили. Трибеку теперь и упоминать на этой ветке запрещено. С глаз долой - из сердца вон!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:21

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Поздно опомнились. Улица с фешенебельным названием там уже есть: Набережная Жилянская. И застройщики все первую линию от реки уже поделили. Там будет окуенно.

да, еще и ШРТ бонусом

місяць чи два я про це і писав, кавалірка на березі Либеді і ШРТ, з видом на купола і яр з потягами
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Більше 113 гектарів землі на Оболоні було продано на торгах

Земельна ділянка, що належить збанкрутілому АТ «Родовід Банк» була виставлена на торги Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Сьогодні, 30.06, ці торги відбулися. Переможцем аукціону стала ТОВ «ЛЕНТІМЕКС УКРАЇНА», яка запропонувала 370 003 147 грн.

Цільове призначення земельної ділянки – будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків і об’єктів соціально-культурного призначення.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:46

[b]kingkongovets
Некисло вышло - больше 11000 соток за 13 с лихуем млн долларов. Почти паритет - сотка/куе. Наверно при средней себестоимости по МинРегионбуду наштампуют пять ПОХов по 18-20кгрн метр.
Сержику с пятью пачками приготовиться к встреванию в котлован с правильными комнатами! Девал до 35ти(а там и до 70ти по мнению манчестерскодубайских коллег) поможет сделать ремонт максимально недорого!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:[b]kingkongovets
Некисло вышло - больше 11000 соток за 13 с лихуем млн долларов. Почти паритет - сотка/куе. Наверно при средней себестоимости по МинРегионбуду наштампуют пять ПОХов по 18-20кгрн метр.
Сержику с пятью пачками приготовиться к встреванию в котлован с правильными комнатами! Девал до 35ти(а там и до 70ти по мнению манчестерскодубайских коллег) поможет сделать ремонт максимально недорого!
там вроде магистральный газопровод проходит, хз шо и где там можно строить
kingkongovets
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