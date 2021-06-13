Додано: Сер 30 чер, 2021 19:15

airmax78 написав: Поздно опомнились. Улица с фешенебельным названием там уже есть: Набережная Жилянская. И застройщики все первую линию от реки уже поделили. Там будет окуенно. Поздно опомнились. Улица с фешенебельным названием там уже есть: Набережная Жилянская. И застройщики все первую линию от реки уже поделили. Там будет окуенно.

kingkongovets написав: зы: не вижу ничего плохого и невозможного в том, чтобы за деньги нагнутых меценатов-застройщиков привести в порядок русло лыбеди в центре зы: не вижу ничего плохого и невозможного в том, чтобы за деньги нагнутых меценатов-застройщиков привести в порядок русло лыбеди в центре

Да-да, я там рядом год почти работал, в обед ходил пару раз "по набережной" на променаду. Волшебное место, можно туристов водить - если кому в Припять ехать далеко, а атмосферы сталкериады и тлена хочется.Дык, я тоже двумя руками за. В детстве, когда на Байковое ходили, у меня от Лыбеди реально хтонический ужас был, прям Стикс. Одно из самых стрёмных мест в Киеве.Но я о другом. Вы совершенно справедливо усомнились в преимуществах жизни возле [будущих] "рыбальских каналов", а я вспомнил сразу о Лыбеди - туда собираются кроме ливневых вод ещё сливы с автомоек, врезки фекальной канализации и ещё страшно представить чего. Пусть оно всё даже и будет течь через кусок русла в граните и с фонарями. Но - "жильё возле воды всегда ценится"