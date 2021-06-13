Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Поздно опомнились. Улица с фешенебельным названием там уже есть: Набережная Жилянская. И застройщики все первую линию от реки уже поделили. Там будет окуенно.
Да-да, я там рядом год почти работал, в обед ходил пару раз "по набережной" на променаду. Волшебное место, можно туристов водить - если кому в Припять ехать далеко, а атмосферы сталкериады и тлена хочется.
kingkongovets написав:зы: не вижу ничего плохого и невозможного в том, чтобы за деньги нагнутых меценатов-застройщиков привести в порядок русло лыбеди в центре
Дык, я тоже двумя руками за. В детстве, когда на Байковое ходили, у меня от Лыбеди реально хтонический ужас был, прям Стикс. Одно из самых стрёмных мест в Киеве. Но я о другом. Вы совершенно справедливо усомнились в преимуществах жизни возле [будущих] "рыбальских каналов", а я вспомнил сразу о Лыбеди - туда собираются кроме ливневых вод ещё сливы с автомоек, врезки фекальной канализации и ещё страшно представить чего. Пусть оно всё даже и будет течь через кусок русла в граните и с фонарями. Но - "жильё возле воды всегда ценится"
барабашов написав:[b]kingkongovets Некисло вышло - больше 11000 соток за 13 с лихуем млн долларов. Почти паритет - сотка/куе. Наверно при средней себестоимости по МинРегионбуду наштампуют пять ПОХов по 18-20кгрн метр. Сержику с пятью пачками приготовиться к встреванию в котлован с правильными комнатами! Девал до 35ти(а там и до 70ти по мнению манчестерскодубайских коллег) поможет сделать ремонт максимально недорого!
При Черновецком в 2007, этот участок был продан за почти 1 000 000 000 (1 миллиард долларов США. С учетом инфляции доллара, сегодняшняя цена ниже раз 12, чем в 2007 году.
барабашов написав:UA Миллиард и 13,6 млн уе различаются в 74 раза Сомневаюсь что земелька так рухнула Может млрд гривен и по 4.6, что почти равно сумме продажи Космосом Правекса макаронникам?
Да точно 1 млрд грн. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2007/04/25/4417288/ Леня так много торговал землей что всё не уследишь. Итого 200 млн долларов делим на 13,6 млн долларов = 14,7 раза подешевела киевская земля без учета инфляции доллара. С учетом инфляции в раз 20.
ТОВ "ЛЕНТІМЕКС УКРАЇНА" зарегистрирована 12 дней назад.
airmax78 написав:Поздно опомнились. Улица с фешенебельным названием там уже есть: Набережная Жилянская. И застройщики все первую линию от реки уже поделили. Там будет окуенно.
Да-да, я там рядом год почти работал, в обед ходил пару раз "по набережной" на променаду. Волшебное место, можно туристов водить - если кому в Припять ехать далеко, а атмосферы сталкериады и тлена хочется.
kingkongovets написав:зы: не вижу ничего плохого и невозможного в том, чтобы за деньги нагнутых меценатов-застройщиков привести в порядок русло лыбеди в центре
Дык, я тоже двумя руками за. В детстве, когда на Байковое ходили, у меня от Лыбеди реально хтонический ужас был, прям Стикс. Одно из самых стрёмных мест в Киеве. Но я о другом. Вы совершенно справедливо усомнились в преимуществах жизни возле [будущих] "рыбальских каналов", а я вспомнил сразу о Лыбеди - туда собираются кроме ливневых вод ещё сливы с автомоек, врезки фекальной канализации и ещё страшно представить чего. Пусть оно всё даже и будет течь через кусок русла в граните и с фонарями. Но - "жильё возле воды всегда ценится"
Река Лыбидь тем и прекрасна, что все вырезки несложно отследить и обрезать. И будет самая чистая водная артерия в Киеве. И дождевую канализацию в неё через очистные пустить. Позора, конечно, что эта абсолютно легендарная река в таком состоянии находится.