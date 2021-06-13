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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7780778177827783>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:00

  барабашов написав:Некисло вышло - больше 11000 соток за 13 с лихуем млн долларов.

что-то я смотрю Океан-молл не строят. Никто не в курсе?
Помнится ту 2эт библиотеку рядом продали по 2 ляма за сотку.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Поздно опомнились. Улица с фешенебельным названием там уже есть: Набережная Жилянская. И застройщики все первую линию от реки уже поделили. Там будет окуенно.

Да-да, я там рядом год почти работал, в обед ходил пару раз "по набережной" на променаду. Волшебное место, можно туристов водить - если кому в Припять ехать далеко, а атмосферы сталкериады и тлена хочется.

  kingkongovets написав:зы: не вижу ничего плохого и невозможного в том, чтобы за деньги нагнутых меценатов-застройщиков привести в порядок русло лыбеди в центре

Дык, я тоже двумя руками за. В детстве, когда на Байковое ходили, у меня от Лыбеди реально хтонический ужас был, прям Стикс. Одно из самых стрёмных мест в Киеве.
Но я о другом. Вы совершенно справедливо усомнились в преимуществах жизни возле [будущих] "рыбальских каналов", а я вспомнил сразу о Лыбеди - туда собираются кроме ливневых вод ещё сливы с автомоек, врезки фекальной канализации и ещё страшно представить чего. Пусть оно всё даже и будет течь через кусок русла в граните и с фонарями. Но - "жильё возле воды всегда ценится" :mrgreen:
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:35

  kingkongovets написав:Більше 113 гектарів землі на Оболоні було продано на торгах

Земельна ділянка, що належить збанкрутілому АТ «Родовід Банк» була виставлена на торги Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Сьогодні, 30.06, ці торги відбулися. Переможцем аукціону стала ТОВ «ЛЕНТІМЕКС УКРАЇНА», яка запропонувала 370 003 147 грн.

Цільове призначення земельної ділянки – будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків і об’єктів соціально-культурного призначення.

На этих 113 гектарах 6-7 Оазисов поместится.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:40

  барабашов написав:[b]kingkongovets
Некисло вышло - больше 11000 соток за 13 с лихуем млн долларов. Почти паритет - сотка/куе. Наверно при средней себестоимости по МинРегионбуду наштампуют пять ПОХов по 18-20кгрн метр.
Сержику с пятью пачками приготовиться к встреванию в котлован с правильными комнатами! Девал до 35ти(а там и до 70ти по мнению манчестерскодубайских коллег) поможет сделать ремонт максимально недорого!

При Черновецком в 2007, этот участок был продан за почти 1 000 000 000 (1 миллиард долларов США.
С учетом инфляции доллара, сегодняшняя цена ниже раз 12, чем в 2007 году.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:45

UA
Миллиард и 13,6 млн уе различаются в 74 раза
Сомневаюсь что земелька так рухнула
Может млрд гривен и по 4.6, что почти равно сумме продажи Космосом Правекса макаронникам?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:51

  барабашов написав:UA
Миллиард и 13,6 млн уе различаются в 74 раза
Сомневаюсь что земелька так рухнула
Может млрд гривен и по 4.6, что почти равно сумме продажи Космосом Правекса макаронникам?

Да точно 1 млрд грн.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2007/04/25/4417288/
Леня так много торговал землей что всё не уследишь.
Итого 200 млн долларов делим на 13,6 млн долларов = 14,7 раза подешевела киевская земля без учета инфляции доллара.
С учетом инфляции в раз 20.

ТОВ "ЛЕНТІМЕКС УКРАЇНА" зарегистрирована 12 дней назад.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:33

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Поздно опомнились. Улица с фешенебельным названием там уже есть: Набережная Жилянская. И застройщики все первую линию от реки уже поделили. Там будет окуенно.

Да-да, я там рядом год почти работал, в обед ходил пару раз "по набережной" на променаду. Волшебное место, можно туристов водить - если кому в Припять ехать далеко, а атмосферы сталкериады и тлена хочется.

  kingkongovets написав:зы: не вижу ничего плохого и невозможного в том, чтобы за деньги нагнутых меценатов-застройщиков привести в порядок русло лыбеди в центре

Дык, я тоже двумя руками за. В детстве, когда на Байковое ходили, у меня от Лыбеди реально хтонический ужас был, прям Стикс. Одно из самых стрёмных мест в Киеве.
Но я о другом. Вы совершенно справедливо усомнились в преимуществах жизни возле [будущих] "рыбальских каналов", а я вспомнил сразу о Лыбеди - туда собираются кроме ливневых вод ещё сливы с автомоек, врезки фекальной канализации и ещё страшно представить чего. Пусть оно всё даже и будет течь через кусок русла в граните и с фонарями. Но - "жильё возле воды всегда ценится" :mrgreen:

Река Лыбидь тем и прекрасна, что все вырезки несложно отследить и обрезать. И будет самая чистая водная артерия в Киеве. И дождевую канализацию в неё через очистные пустить. Позор, конечно, что эта абсолютно легендарная река в таком состоянии находится.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:46

airmax78

Так і є

Там будівництво на будівництві. По цінам і форматам все чітко як і пишуть форумчани з інших країн :D
Па 500 і без офісів
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Река Лыбидь тем и прекрасна, что все вырезки несложно отследить и обрезать. И будет самая чистая водная артерия в Киеве. И дождевую канализацию в неё через очистные пустить. Позор, конечно, что эта абсолютно легендарная река в таком состоянии находится.

Вимальовується нова льокація - "золота миля" :o :idea:
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 22:49

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Серж, не переживайте - та квартира продастся.
Не за 75 000, а за 73 000 чи 72 000 дол.
Бажаючі є, повірте.

Очень переживаю. Сильно. Вечером пойду к хозяину. предложу 72. Если не согласиться, буду просто всем её рекламировать. Такие варианты не часто встречаются.

так а чего в 2016 не купили за 50 000 то? вот купил оранж за 19500 а ві не купили...
Унуноктий
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