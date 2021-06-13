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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 22:53
Serg-ik написав: Успіх написав: change_pm написав:
Якщо все в опі, шукай мовливості закордоном
Ану циц!
А то так всіх орендарів виженете за кордон)))
А я тільки-но, збираюсь наступного року приміряти "корону лендлордства"
Помнится мне, что был здесь Будивельник, строитель домиков под Львовом. С грандиозными планами и кучей пояснений
Думаю, Успіх Долярчика ждёт та же судьба
думаю продолжает строить и продавать дома.... наверное уже миллионер...
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Унуноктий
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