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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 22:53
Serg-ik написав: Успіх написав: change_pm написав:
Якщо все в опі, шукай мовливості закордоном
Ану циц!
А то так всіх орендарів виженете за кордон)))
А я тільки-но, збираюсь наступного року приміряти "корону лендлордства"
Помнится мне, что был здесь Будивельник, строитель домиков под Львовом. С грандиозными планами и кучей пояснений
Думаю, Успіх Долярчика ждёт та же судьба
думаю продолжает строить и продавать дома.... наверное уже миллионер...
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Додано: Чет 01 лип, 2021 01:29
Рыба-сом написав: Serg-ik написав:
действительно, смешно. У всех дорожает, все, перечёркивая ценник, пишут цену больше, а здесь лошарики меньше написали.
За совет про ход строительства-спасибо. В очередной раз задумался: почему не строят быстро и много, чтобы много заработать? Ведь спрос огромен, дефицит на рынке. Наверное потому, что деньги не нужны. Настолько не нужны, что цены снижают.
Какие у них маркетинговые ходы - не особо важно.
Я позволю себе наглость первый и последний раз дать Вам небольшой совет: постройте для себя несколько стратегий для различных сценариев развития ситуации.
В принципе, какая-то вероятность, что всё выйдет так, как Вы себе сейчас надумали (сильный обвал цен по тем или иным причинам), есть, но более вероятно иное развитие ситуации. Разработайте для себя модель поведения на случай "плана Б".
Сейчас очень нестабильное время в мире, приходится меняться-приспосабливаться. Например, я мог бы до сих пор сидеть в своём банке, надеясь на повторение "бель эпок до 2008" как многие мои бывшие коллеги, но персональный финансовый результат был бы гораздо ниже.
Может так статься, что один из вариантов вообще не предусматривает покупку квартиры и он может оказаться оптимальным.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 01:35
Serg-ik написав: Frant написав:
3к квартира 62 м2 на вул. Теліги, з пристойним ремонтом - за 75 000 дол. - є поміркованою ціною.
Як старожил форуму, нагадаю: в 2013 р. тепловик Юра_ купив 3к панельну БПС в тому ж районі за 110 000 доларів !!!!
Юра купил за за 897 000 грн/ квартиру на 67-70 метров в доме 1979 г( примерно) постройки
Хрущ предлагают за 2 040 000 грн. 60 метров 1962 г. постройки.
По идее, за 4 мес должна была улететь, соседи могли бы хотеть расширения жилплощади. Но что-то не срастается. Интересно, почему?
Юра купил "3к БПС с "залой" на Соломе" (с), а точнее на Липковского. Это не Телиги даже близко. Могу ошибиться, но, если память не подводит, речь шла 105 или 115 куе (мож 107) и ипотека.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 03:25
striped написав:
Как-то Трибека вспомнилась... Никто не видел?
Читает.
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