Додано: Чет 01 лип, 2021 08:28

sequence написав: да уж лучше такие, чем предложат папе с мамой полуподвал в ипенях ))) да уж лучше такие, чем предложат папе с мамой полуподвал в ипенях )))

оффтопну по поводу инвестиций в детей с прицелом на безбедную старость, из личных наблюдений:лет 20 назад возил иногда малого на футбик - он в динамо на нивках занимался - и во время игр общался и наблюдал за родителями, так вот очень большой их процент всерьез считали попадание сына в основной состав динамо - целью всей жизни, своей и ребенка, все разговоры о трансферах и гонорарах футболистов, малой кстати потом из футбола по своей воле ушел и не в последнюю очередь именно изза такой обстановки, слишком высокая конкуренция и нацеленность на результат, в ущерб всему остальному, мешало учебепотом наблюдал как мои соседи в оазисе - вполне обеспеченные люди - всерьез вкладывались в теннис дочери, а там на все эти юношеские турниры и сборы норм так приходится кашлять, помимо основных расходов, а они тоже немалыеотец семейства считал это инвестициями в будущее, тоже мечтал жить на мальдивах, а дочка пускай мол с мамой по турнирам катаются бабло рубитдочку мне в этой ситуации было жалко больше всего, пахала она как папа карло