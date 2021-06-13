Хочу на Лютеранской по 1000 за квадрат.
Кто наколдует? К кому обращаться?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 08:27
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:28
оффтопну по поводу инвестиций в детей с прицелом на безбедную старость, из личных наблюдений:
лет 20 назад возил иногда малого на футбик - он в динамо на нивках занимался - и во время игр общался и наблюдал за родителями, так вот очень большой их процент всерьез считали попадание сына в основной состав динамо - целью всей жизни, своей и ребенка, все разговоры о трансферах и гонорарах футболистов, малой кстати потом из футбола по своей воле ушел и не в последнюю очередь именно изза такой обстановки, слишком высокая конкуренция и нацеленность на результат, в ущерб всему остальному, мешало учебе
потом наблюдал как мои соседи в оазисе - вполне обеспеченные люди - всерьез вкладывались в теннис дочери, а там на все эти юношеские турниры и сборы норм так приходится кашлять, помимо основных расходов, а они тоже немалые
отец семейства считал это инвестициями в будущее, тоже мечтал жить на мальдивах, а дочка пускай мол с мамой по турнирам катаются бабло рубит
дочку мне в этой ситуации было жалко больше всего, пахала она как папа карло
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:34
не, ну а шо еще Сержу предложить? Текущий образ жизни его устраивает, 50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко. Я бы для уверенности контракт заключил с детками
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