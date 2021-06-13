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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7781778277837784

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:27

  Первый написав:Всіх вітаю. 1.07.2021.
Залишилося 2 місяці до файна таун Па 600 за квадрат.

Ще трішки. Починайте перераховувати купюри в катлєтках.

Хочу на Лютеранской по 1000 за квадрат.
Кто наколдует? К кому обращаться?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:28

  sequence написав: да уж лучше такие, чем предложат папе с мамой полуподвал в ипенях )))


оффтопну по поводу инвестиций в детей с прицелом на безбедную старость, из личных наблюдений:
лет 20 назад возил иногда малого на футбик - он в динамо на нивках занимался - и во время игр общался и наблюдал за родителями, так вот очень большой их процент всерьез считали попадание сына в основной состав динамо - целью всей жизни, своей и ребенка, все разговоры о трансферах и гонорарах футболистов, малой кстати потом из футбола по своей воле ушел и не в последнюю очередь именно изза такой обстановки, слишком высокая конкуренция и нацеленность на результат, в ущерб всему остальному, мешало учебе
потом наблюдал как мои соседи в оазисе - вполне обеспеченные люди - всерьез вкладывались в теннис дочери, а там на все эти юношеские турниры и сборы норм так приходится кашлять, помимо основных расходов, а они тоже немалые
отец семейства считал это инвестициями в будущее, тоже мечтал жить на мальдивах, а дочка пускай мол с мамой по турнирам катаются бабло рубит
дочку мне в этой ситуации было жалко больше всего, пахала она как папа карло
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:34

  kingkongovets написав:..
оффтопну по поводу инвестиций в детей с прицелом на безбедную старость..

не, ну а шо еще Сержу предложить? Текущий образ жизни его устраивает, 50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко. Я бы для уверенности контракт заключил с детками :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
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  #<1 ... 7781778277837784
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