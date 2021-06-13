Хочу на Лютеранской по 1000 за квадрат.
Кто наколдует? К кому обращаться?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 08:27
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:28
оффтопну по поводу инвестиций в детей с прицелом на безбедную старость, из личных наблюдений:
лет 20 назад возил иногда малого на футбик - он в динамо на нивках занимался - и во время игр общался и наблюдал за родителями, так вот очень большой их процент всерьез считали попадание сына в основной состав динамо - целью всей жизни, своей и ребенка, все разговоры о трансферах и гонорарах футболистов, малой кстати потом из футбола по своей воле ушел и не в последнюю очередь именно изза такой обстановки, слишком высокая конкуренция и нацеленность на результат, в ущерб всему остальному, мешало учебе
потом наблюдал как мои соседи в оазисе - вполне обеспеченные люди - всерьез вкладывались в теннис дочери, а там на все эти юношеские турниры и сборы норм так приходится кашлять, помимо основных расходов, а они тоже немалые
отец семейства считал это инвестициями в будущее, тоже мечтал жить на мальдивах, а дочка пускай мол с мамой по турнирам катаются бабло рубит
дочку мне в этой ситуации было жалко больше всего, пахала она как папа карло
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:34
не, ну а шо еще Сержу предложить? Текущий образ жизни его устраивает, 50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко. Я бы для уверенности контракт заключил с детками
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:54
Ніякого чаклунства. Виключно аналіз якісної держстатівської статистики приправлений часточкою фантазії і упередженим ставленням.
Рахуй купюри в каклєтці. До 1.09.2021 залишилося 2 місяці.
Додано: Чет 01 лип, 2021 09:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наверное потому Никонов так сильно волнуется и во всех "интервью" говорит об одном и том же без конкретики. д
До чего докатился
Истерит, что подорожает всё на 30-40%, а что сам поднял ценники на 70% и более до ввода НДС-ни слова.
Переживает, что часть прибыли ФФС пойдёт на уплату НДС, а не на строительство садов и школ, обучение в которых дороже, чем в ВУЗе, которые построены за деньги инвесторов, но им не принадлежат.
Говорит о неглупых инвесторах с деньгами, которые могут купить 3 и более квартир для перепродажи, но не догадывается, что они могут зарегистрировать предпринимательство, фирму и не платить 19,5% НДФЛ.
Никак не комментирует то, что в ОП некоторых застройщиков много квартир продаётся через переуступку, где с прибыли не платят вообще никаких налогов.
Додано: Чет 01 лип, 2021 09:17
Очередной укропский миф. Распространенный среди очень и очень недалеких людей.
Зарубежный диплом совсем не гарантирует ребенку успех. Далеко не все из них завалят потом родаков баблом. Шансы точно такое же как вырастить известного футболиста или выдающуюся тенисистку.
Зарубежный диплом еще не гарантирует высокого благосостояния и счастья. Знаю лично людей даже с гарвардскими дипломами, которые по жизни стали никем. За диплом на западе не платят. С дипломом там точно надо также пахать и крутиться, как и в Украине.
Тут молодняк в своей среде, точно с такими же. Там с людьми другой культуры. У многих наших малолеток из-за этого проблемы и трагедии в личной жизни и их предки проклинают себя, что послали их на чужбину.
Учить детей за рубежом и ориентировать их на работу какое-то время там можно, но те, кто ориентируют детей валить отсюда навсегда и бесповоротно, обрезают им тут концы, делают самую большую ошибку своей жизни. Мне приходится сталкиваться с такими несчастными родителями и детьми.
Додано: Чет 01 лип, 2021 09:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Может поэтому
Singularity University с 1 сентября сделает свой образовательный контент доступным всем школам и вузам Киева.
Додано: Чет 01 лип, 2021 09:35
Так и без скрининга понятно, если в ливнёвки спускать все подряд. Грустно конечно. Иногда на Стугну гоняю окунуться.
Додано: Чет 01 лип, 2021 09:49
Додано: Чет 01 лип, 2021 10:05
Вот беда какая с этими гарвардскими дипломами, да
У меня примеры попроще, разные дети уехали, стали медработниками и айтишниками. И никто возвращаться не собирается. без гарвардов всяких, люди простые и незамысловатые. Может поэтому видели они столицу и ее недвижимость в гробу? В мюнхене, варшаве и лондоне как-то справляются
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