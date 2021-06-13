RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7782778377847785>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:27

  Первый написав:Всіх вітаю. 1.07.2021.
Залишилося 2 місяці до файна таун Па 600 за квадрат.

Ще трішки. Починайте перераховувати купюри в катлєтках.

Хочу на Лютеранской по 1000 за квадрат.
Кто наколдует? К кому обращаться?
UA
 
Повідомлень: 5750
З нами з: 19.07.08
Подякував: 968 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:28

  sequence написав: да уж лучше такие, чем предложат папе с мамой полуподвал в ипенях )))


оффтопну по поводу инвестиций в детей с прицелом на безбедную старость, из личных наблюдений:
лет 20 назад возил иногда малого на футбик - он в динамо на нивках занимался - и во время игр общался и наблюдал за родителями, так вот очень большой их процент всерьез считали попадание сына в основной состав динамо - целью всей жизни, своей и ребенка, все разговоры о трансферах и гонорарах футболистов, малой кстати потом из футбола по своей воле ушел и не в последнюю очередь именно изза такой обстановки, слишком высокая конкуренция и нацеленность на результат, в ущерб всему остальному, мешало учебе
потом наблюдал как мои соседи в оазисе - вполне обеспеченные люди - всерьез вкладывались в теннис дочери, а там на все эти юношеские турниры и сборы норм так приходится кашлять, помимо основных расходов, а они тоже немалые
отец семейства считал это инвестициями в будущее, тоже мечтал жить на мальдивах, а дочка пускай мол с мамой по турнирам катаются бабло рубит
дочку мне в этой ситуации было жалко больше всего, пахала она как папа карло
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9096
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2027 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:34

  kingkongovets написав:..
оффтопну по поводу инвестиций в детей с прицелом на безбедную старость..

не, ну а шо еще Сержу предложить? Текущий образ жизни его устраивает, 50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко. Я бы для уверенности контракт заключил с детками :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
Повідомлень: 5326
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 1415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:54

  UA написав:
  Первый написав:Всіх вітаю. 1.07.2021.
Залишилося 2 місяці до файна таун Па 600 за квадрат.

Ще трішки. Починайте перераховувати купюри в катлєтках.

Хочу на Лютеранской по 1000 за квадрат.
Кто наколдует? К кому обращаться?


Ніякого чаклунства. Виключно аналіз якісної держстатівської статистики приправлений часточкою фантазії і упередженим ставленням.


Рахуй купюри в каклєтці. До 1.09.2021 залишилося 2 місяці.
Первый
 
Повідомлень: 16144
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Всіх вітаю. 1.07.2021.
Залишилося 2 місяці до файна таун Па 600 за квадрат.

Наверное потому Никонов так сильно волнуется и во всех "интервью" говорит об одном и том же без конкретики. д
До чего докатился


Истерит, что подорожает всё на 30-40%, а что сам поднял ценники на 70% и более до ввода НДС-ни слова.
Переживает, что часть прибыли ФФС пойдёт на уплату НДС, а не на строительство садов и школ, обучение в которых дороже, чем в ВУЗе, которые построены за деньги инвесторов, но им не принадлежат.
Говорит о неглупых инвесторах с деньгами, которые могут купить 3 и более квартир для перепродажи, но не догадывается, что они могут зарегистрировать предпринимательство, фирму и не платить 19,5% НДФЛ.
Никак не комментирует то, что в ОП некоторых застройщиков много квартир продаётся через переуступку, где с прибыли не платят вообще никаких налогов.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12266
З нами з: 10.06.11
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:17

  sequence написав: Текущий образ жизни его устраивает, 50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко. Я бы для уверенности контракт заключил с детками


Очередной укропский миф. Распространенный среди очень и очень недалеких людей.
Зарубежный диплом совсем не гарантирует ребенку успех. Далеко не все из них завалят потом родаков баблом. Шансы точно такое же как вырастить известного футболиста или выдающуюся тенисистку.
Зарубежный диплом еще не гарантирует высокого благосостояния и счастья. Знаю лично людей даже с гарвардскими дипломами, которые по жизни стали никем. За диплом на западе не платят. С дипломом там точно надо также пахать и крутиться, как и в Украине.
Тут молодняк в своей среде, точно с такими же. Там с людьми другой культуры. У многих наших малолеток из-за этого проблемы и трагедии в личной жизни и их предки проклинают себя, что послали их на чужбину.
Учить детей за рубежом и ориентировать их на работу какое-то время там можно, но те, кто ориентируют детей валить отсюда навсегда и бесповоротно, обрезают им тут концы, делают самую большую ошибку своей жизни. Мне приходится сталкиваться с такими несчастными родителями и детьми. :(
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9936
З нами з: 14.11.11
Подякував: 390 раз.
Подякували: 4233 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Учить детей за рубежом и ориентировать их на работу какое-то время там можно, но те, кто ориентируют детей валить отсюда навсегда и бесповоротно, обрезают им тут концы, делают самую большую ошибку своей жизни. Мне приходится сталкиваться с такими несчастными родителями и детьми.

Может поэтому
Singularity University с 1 сентября сделает свой образовательный контент доступным всем школам и вузам Киева.
https://censor.net/ru/news/3274420/sing ... _shkolam_i
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12266
З нами з: 10.06.11
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:35

  kingkongovets написав:еще немного про гидроартерии и голубые флаги
любителям купаться в днепре - большой привет

https://prm.ua/dnipro-na-mezhi-ekolohic ... rGpUOPzqns

Так и без скрининга понятно, если в ливнёвки спускать все подряд. Грустно конечно. Иногда на Стугну гоняю окунуться.
hume
 
Повідомлень: 7957
З нами з: 27.12.12
Подякував: 858 раз.
Подякували: 1530 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:49

  Первый написав:Всіх вітаю. 1.07.2021.
Залишилося 2 місяці до файна таун Па 600 за квадрат.

Ще трішки. Починайте перераховувати купюри в катлєтках.

Новий місяць болю у растішек.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25193
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 1937 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:05

  Libo написав:Очередной укропский миф. Распространенный среди очень и очень недалеких людей.
Зарубежный диплом совсем не гарантирует ребенку успех. Далеко не все из них завалят потом родаков баблом. Шансы точно такое же как вырастить известного футболиста или выдающуюся тенисистку.
Зарубежный диплом еще не гарантирует высокого благосостояния и счастья. Знаю лично людей даже с гарвардскими дипломами, которые по жизни стали никем. За диплом на западе не платят. С дипломом там точно надо также пахать и крутиться, как и в Украине.
Тут молодняк в своей среде, точно с такими же. Там с людьми другой культуры. У многих наших малолеток из-за этого проблемы и трагедии в личной жизни и их предки проклинают себя, что послали их на чужбину.
Учить детей за рубежом и ориентировать их на работу какое-то время там можно, но те, кто ориентируют детей валить отсюда навсегда и бесповоротно, обрезают им тут концы, делают самую большую ошибку своей жизни. Мне приходится сталкиваться с такими несчастными родителями и детьми. :(


Вот беда какая с этими гарвардскими дипломами, да :D
У меня примеры попроще, разные дети уехали, стали медработниками и айтишниками. И никто возвращаться не собирается. без гарвардов всяких, люди простые и незамысловатые. Может поэтому видели они столицу и ее недвижимость в гробу? :D В мюнхене, варшаве и лондоне как-то справляются :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 17.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7782778377847785>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 12 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2090, 2091, 2092
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20911 3632747
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 07:27
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
14 23674
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 чер, 2021 15:56
Мизантрóп
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 227674
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (208)
01.07.2021 10:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.