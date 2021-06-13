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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7782778377847785

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:05

  kingkongovets написав:
  sequence написав: да уж лучше такие, чем предложат папе с мамой полуподвал в ипенях )))


оффтопну по поводу инвестиций в детей с прицелом на безбедную старость, из личных наблюдений:
лет 20 назад возил иногда малого на футбик - он в динамо на нивках занимался - и во время игр общался и наблюдал за родителями, так вот очень большой их процент всерьез считали попадание сына в основной состав динамо - целью всей жизни, своей и ребенка, все разговоры о трансферах и гонорарах футболистов, малой кстати потом из футбола по своей воле ушел и не в последнюю очередь именно изза такой обстановки, слишком высокая конкуренция и нацеленность на результат, в ущерб всему остальному, мешало учебе
потом наблюдал как мои соседи в оазисе - вполне обеспеченные люди - всерьез вкладывались в теннис дочери, а там на все эти юношеские турниры и сборы норм так приходится кашлять, помимо основных расходов, а они тоже немалые
отец семейства считал это инвестициями в будущее, тоже мечтал жить на мальдивах, а дочка пускай мол с мамой по турнирам катаются бабло рубит
дочку мне в этой ситуации было жалко больше всего, пахала она как папа карло

Докладываю по поводу футбола. Ничего не поменялось, большинство родителей и сейчас имеет такие планы. Грустно смотреть на них. При этом идут на дичайшие вещи. Например платят тренерам, чтоб их чадо выставляли в главном составе на соревнованиях и ТД и тп. И слышал все те же разговоры про трансферы и зп футболистов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.

Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:08

  Libo написав:
  sequence написав: Текущий образ жизни его устраивает, 50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко. Я бы для уверенности контракт заключил с детками


Очередной укропский миф. Распространенный среди очень и очень недалеких людей.
Зарубежный диплом совсем не гарантирует ребенку успех. Далеко не все из них завалят потом родаков баблом. Шансы точно такое же как вырастить известного футболиста или выдающуюся тенисистку.
Зарубежный диплом еще не гарантирует высокого благосостояния и счастья. Знаю лично людей даже с гарвардскими дипломами, которые по жизни стали никем. За диплом на западе не платят. С дипломом там точно надо также пахать и крутиться, как и в Украине.
Тут молодняк в своей среде, точно с такими же. Там с людьми другой культуры. У многих наших малолеток из-за этого проблемы и трагедии в личной жизни и их предки проклинают себя, что послали их на чужбину.
Учить детей за рубежом и ориентировать их на работу какое-то время там можно, но те, кто ориентируют детей валить отсюда навсегда и бесповоротно, обрезают им тут концы, делают самую большую ошибку своей жизни. Мне приходится сталкиваться с такими несчастными родителями и детьми. :(

Бред.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:12

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Учить детей за рубежом и ориентировать их на работу какое-то время там можно, но те, кто ориентируют детей валить отсюда навсегда и бесповоротно, обрезают им тут концы, делают самую большую ошибку своей жизни. Мне приходится сталкиваться с такими несчастными родителями и детьми.

Может поэтому
Singularity University с 1 сентября сделает свой образовательный контент доступным всем школам и вузам Киева.
https://censor.net/ru/news/3274420/sing ... _shkolam_i

Киев у нас уже отдельная страна от остальной Украины.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Киев у нас уже отдельная страна от остальной Украины.

АГА. Ему очень сложно
Киев перейдет на э-билет в транспорте на 4 года позже запланированного.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/07/1/675503/
а если посмотреть сколько лет и денег уже положено на это....Диджи...диджей....зализация
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:24

  rjkz написав:Юра купил "3к БПС с "залой" на Соломе" (с), а точнее на Липковского. Это не Телиги даже близко. Могу ошибиться, но, если память не подводит, речь шла 105 или 115 куе (мож 107) и ипотека.


не на липковского, в протасовом яру
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