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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7783778477857786>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:05

  kingkongovets написав:
  sequence написав: да уж лучше такие, чем предложат папе с мамой полуподвал в ипенях )))


оффтопну по поводу инвестиций в детей с прицелом на безбедную старость, из личных наблюдений:
лет 20 назад возил иногда малого на футбик - он в динамо на нивках занимался - и во время игр общался и наблюдал за родителями, так вот очень большой их процент всерьез считали попадание сына в основной состав динамо - целью всей жизни, своей и ребенка, все разговоры о трансферах и гонорарах футболистов, малой кстати потом из футбола по своей воле ушел и не в последнюю очередь именно изза такой обстановки, слишком высокая конкуренция и нацеленность на результат, в ущерб всему остальному, мешало учебе
потом наблюдал как мои соседи в оазисе - вполне обеспеченные люди - всерьез вкладывались в теннис дочери, а там на все эти юношеские турниры и сборы норм так приходится кашлять, помимо основных расходов, а они тоже немалые
отец семейства считал это инвестициями в будущее, тоже мечтал жить на мальдивах, а дочка пускай мол с мамой по турнирам катаются бабло рубит
дочку мне в этой ситуации было жалко больше всего, пахала она как папа карло

Докладываю по поводу футбола. Ничего не поменялось, большинство родителей и сейчас имеет такие планы. Грустно смотреть на них. При этом идут на дичайшие вещи. Например платят тренерам, чтоб их чадо выставляли в главном составе на соревнованиях и ТД и тп. И слышал все те же разговоры про трансферы и зп футболистов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.

Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:12

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Учить детей за рубежом и ориентировать их на работу какое-то время там можно, но те, кто ориентируют детей валить отсюда навсегда и бесповоротно, обрезают им тут концы, делают самую большую ошибку своей жизни. Мне приходится сталкиваться с такими несчастными родителями и детьми.

Может поэтому
Singularity University с 1 сентября сделает свой образовательный контент доступным всем школам и вузам Киева.
https://censor.net/ru/news/3274420/sing ... _shkolam_i

Киев у нас уже отдельная страна от остальной Украины.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Киев у нас уже отдельная страна от остальной Украины.

АГА. Ему очень сложно
Киев перейдет на э-билет в транспорте на 4 года позже запланированного.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/07/1/675503/
а если посмотреть сколько лет и денег уже положено на это....Диджи...диджей....зализация
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:24

  rjkz написав:Юра купил "3к БПС с "залой" на Соломе" (с), а точнее на Липковского. Это не Телиги даже близко. Могу ошибиться, но, если память не подводит, речь шла 105 или 115 куе (мож 107) и ипотека.


не на липковского, в протасовом яру
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:40

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Киев у нас уже отдельная страна от остальной Украины.

АГА. Ему очень сложно
Киев перейдет на э-билет в транспорте на 4 года позже запланированного.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/07/1/675503/
а если посмотреть сколько лет и денег уже положено на это....Диджи...диджей....зализация

В моем селе е-билет уже как года 3 действует...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:54

  Рыба-сом написав:
  sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.

Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.

как по мне, этот хитрый долгосрочный план ничем не хуже, чем сидеть 10-12 лет с полтишком и ждать, пока звезду словишь. Ждунов слишком много, на всех не хватит
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:00

  Первый написав:Всіх вітаю. 1.07.2021.
Залишилося 2 місяці до файна таун Па 600 за квадрат.

Ще трішки. Починайте перераховувати купюри в катлєтках.

Баюся, що коли файна буде по 600, то скоріш за все единим бажанням буде дітись куди подалі від Київа, а не розчіхлятись :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:03

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  striped написав:Как-то Трибека вспомнилась... Никто не видел?


Читает.

Я, если честно, больше по Колбаске соскучился - цельная женщина, со стержнем. Не то что Трибека - морально неустойчивый гедонист со склонностью к паразитированию. Ох намучается она с ним.

Як воно звучить - думаю ввечері підсмажити ковбаску :mrgreen:

зі. я не жартую, реально смачну органік ковбасу посмажу...
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv?type=flat-sell

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Faceless
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