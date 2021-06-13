Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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sequence написав: да уж лучше такие, чем предложат папе с мамой полуподвал в ипенях )))
оффтопну по поводу инвестиций в детей с прицелом на безбедную старость, из личных наблюдений: лет 20 назад возил иногда малого на футбик - он в динамо на нивках занимался - и во время игр общался и наблюдал за родителями, так вот очень большой их процент всерьез считали попадание сына в основной состав динамо - целью всей жизни, своей и ребенка, все разговоры о трансферах и гонорарах футболистов, малой кстати потом из футбола по своей воле ушел и не в последнюю очередь именно изза такой обстановки, слишком высокая конкуренция и нацеленность на результат, в ущерб всему остальному, мешало учебе потом наблюдал как мои соседи в оазисе - вполне обеспеченные люди - всерьез вкладывались в теннис дочери, а там на все эти юношеские турниры и сборы норм так приходится кашлять, помимо основных расходов, а они тоже немалые отец семейства считал это инвестициями в будущее, тоже мечтал жить на мальдивах, а дочка пускай мол с мамой по турнирам катаются бабло рубит дочку мне в этой ситуации было жалко больше всего, пахала она как папа карло
Докладываю по поводу футбола. Ничего не поменялось, большинство родителей и сейчас имеет такие планы. Грустно смотреть на них. При этом идут на дичайшие вещи. Например платят тренерам, чтоб их чадо выставляли в главном составе на соревнованиях и ТД и тп. И слышал все те же разговоры про трансферы и зп футболистов.
sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.
Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.
Libo написав:Учить детей за рубежом и ориентировать их на работу какое-то время там можно, но те, кто ориентируют детей валить отсюда навсегда и бесповоротно, обрезают им тут концы, делают самую большую ошибку своей жизни. Мне приходится сталкиваться с такими несчастными родителями и детьми.
sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.
Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.
как по мне, этот хитрый долгосрочный план ничем не хуже, чем сидеть 10-12 лет с полтишком и ждать, пока звезду словишь. Ждунов слишком много, на всех не хватит