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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:41
Рыба-сом написав: sequence написав:
50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.
Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка
на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.
Це що?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:53
change_pm написав: Рыба-сом написав: sequence написав:
50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.
Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка
на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.
Це що?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:54
change_pm написав: Рыба-сом написав: sequence написав:
50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.
Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка
на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.
Це що?
ти прогер (біла людина), і тут місцева (чешка в Чехії, філіпінка на Філіпінах) вискакує з трусів щоб тебе заполучити на завше.
Я думав що в Європах вже давно переміг хвемінізм, а тут таке диво, як в недорозвинутих країнах третього світу. Хочу в Чехію, але ж там нема моря, навіть київського.
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