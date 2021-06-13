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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7783778477857786

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:41

  Рыба-сом написав:
  sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.

Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.

Це що?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:53

  change_pm написав:
  Рыба-сом написав:
  sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.

Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.

Це що?

Гугл => автохтон
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:54

  change_pm написав:
  Рыба-сом написав:
  sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.

Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.

Це що?

ти прогер (біла людина), і тут місцева (чешка в Чехії, філіпінка на Філіпінах) вискакує з трусів щоб тебе заполучити на завше.
Я думав що в Європах вже давно переміг хвемінізм, а тут таке диво, як в недорозвинутих країнах третього світу. Хочу в Чехію, але ж там нема моря, навіть київського.
flyman
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  #<1 ... 7783778477857786
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