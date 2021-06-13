Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.
Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.
sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.
Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.
sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.
Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.
Це що?
ти прогер (біла людина), і тут місцева (чешка в Чехії, філіпінка на Філіпінах) вискакує з трусів щоб тебе заполучити на завше. Я думав що в Європах вже давно переміг хвемінізм, а тут таке диво, як в недорозвинутих країнах третього світу. Хочу в Чехію, але ж там нема моря, навіть київського.