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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77837784778577867787>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:00

  Первый написав:Всіх вітаю. 1.07.2021.
Залишилося 2 місяці до файна таун Па 600 за квадрат.

Ще трішки. Починайте перераховувати купюри в катлєтках.

Баюся, що коли файна буде по 600, то скоріш за все единим бажанням буде дітись куди подалі від Київа, а не розчіхлятись :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv?type=flat-sell

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:41

  Рыба-сом написав:
  sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.

Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.

Це що?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:53

  change_pm написав:
  Рыба-сом написав:
  sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.

Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.

Це що?

Гугл => автохтон
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:54

  change_pm написав:
  Рыба-сом написав:
  sequence написав:50К почти хватит на обучение деток где-то в Чехии, ну а лет так через ..надцать они его баблом закидают - и, вуаля, квартирко.

Я б на это не сильно рассчитывал: тут всяких полуголодных филологов тоже хватает. Одна автохтонка на коллегу с разгона запрыгнула, ибо зп выше средней по Праге в 2 раза, может себе приличную квартиру позволить снимать, а не комнату как она и прочий карго.

Це що?

ти прогер (біла людина), і тут місцева (чешка в Чехії, філіпінка на Філіпінах) вискакує з трусів щоб тебе заполучити на завше.
Я думав що в Європах вже давно переміг хвемінізм, а тут таке диво, як в недорозвинутих країнах третього світу. Хочу в Чехію, але ж там нема моря, навіть київського.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:03

  Рыба-сом написав:Гугл => автохтон

копі-пейст = https://www.google.com/search?q=%D0%B0% ... e&ie=UTF-8

дерева, рослини, вина :mrgreen:

зі. але я поняв...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:12


вангую, ща начнут ныть: "пакажите реальные сделки", "это виртуальные цифры - сделок нет", "откуда у людей деньги", "доколе" и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:18

  sequence написав:

вангую, ща начнут ныть: "пакажите реальные сделки", "это виртуальные цифры - сделок нет", "откуда у людей деньги", "доколе" и т.д.


А я ванговал, что вылезет какой-то тролль и напишет буквально то, что написали вы. Правда, я думал, что это будет другой тролль, но это уже такое.

PS: июнь - дно 2020-го, от него 2021-й и будет показывать самую высокую динамику
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Я думав що в Європах вже давно переміг хвемінізм, а тут таке диво, як в недорозвинутих країнах третього світу. Хочу в Чехію, але ж там нема моря, навіть київського.

Він молодий, симпатичний, тому гроші там не єдиний фактор (а-ля тайки за пузатого папіка-німця).
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:20

  zРадио написав:
  sequence написав:

вангую, ща начнут ныть: "пакажите реальные сделки", "это виртуальные цифры - сделок нет", "откуда у людей деньги", "доколе" и т.д.


А я ванговал, что вылезет какой-то тролль и напишет буквально то, что написали вы. Правда, я думал, что это будет другой тролль, но это уже такое.

PS: июнь - дно 2020-го, от него 2021-й и будет показывать самую высокую динамику

на "вторинці" КРЖН цінове дно було в 2018.
Графік бомбера - правильний
в доларах: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Востаннє редагувалось Frant в Чет 01 лип, 2021 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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