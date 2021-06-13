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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:21
zРадио написав:
..
PS: июнь - дно 2020-го, от него 2021-й и будет показывать самую высокую динамику
ну так учимся тока у лучших статистов! Выбираем самую низкую базу! Лучше от 1999 года смотреть, там вообще база близкая к нулю! ))
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:21
Графики капитулировали перед реальностью.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:23
Frant написав:
на "вторинці" КРЖН цінове дно було в 2018.
Не поздновато ли - это 3-й год роста ВВП. Домик дно показывает на начало 2017-й, что более логично (инерция 4-5 кварталов после разворота экономического тренда)
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:25
zРадио написав:
А я ванговал, что вылезет какой-то тролль и напишет буквально то, что написали вы. Правда, я думал, что это будет другой тролль, но это уже такое.
PS: июнь - дно 2020-го, от него 2021-й и будет показывать самую высокую динамику
ОМГ... Сейчас начнётся спор о том, что в 2020м цены, оказывается, уже упали и это не рост, а прыжок дохлой кошки к МХЗ.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 01 лип, 2021 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:26
sequence написав: zРадио написав:
..
PS: июнь - дно 2020-го, от него 2021-й и будет показывать самую высокую динамику
ну так учимся тока у лучших статистов! Выбираем самую низкую базу! Лучше от 1999 года смотреть, там вообще база близкая к нулю! ))
Статистов?
Я же вас, необразованных, уже поправлял... Или с первого раза не доходит?
Что касается базы сравнения - можно и 1999-й взять. А можно и 2008-й. В зависимости от настроения - на потешиться, или погоревать...
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:26
Рыба-сом написав: flyman написав:
Я думав що в Європах вже давно переміг хвемінізм, а тут таке диво, як в недорозвинутих країнах третього світу. Хочу в Чехію, але ж там нема моря, навіть київського.
Він молодий, симпатичний, тому гроші там не єдиний фактор (а-ля тайки за пузатого папіка-німця).
Да прости хоспади, этот еще всю Европу научит экономить. Надо бы Флаю пособия написать: "Как питаться семьей на 3 бакса в день и чтоб жена тебя нах не выгнала" или "как жить на 30 кВт/мес, заряжать смартфон в общественных местах и выносить зимой холодильник на улицу"
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:27
airmax78 написав:
Графики капитулировали перед реальностью.
у упоротых своя реальность - мир графиков и оффстата
не будем им мешать, конструктив в споре с неадекватами не рождается
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:28
airmax78 написав: zРадио написав:
А я ванговал, что вылезет какой-то тролль и напишет буквально то, что написали вы. Правда, я думал, что это будет другой тролль, но это уже такое.
PS: июнь - дно 2020-го, от него 2021-й и будет показывать самую высокую динамику
ОМГ... Сейчас начнётся спор о том, что в 2020м цены, оказывается, уже упали и это не рост, а прыжок дохлой кошки к МХЗ.
Я смотрю, растишкам нравится фарс, а не дискуссия. С чего ты взял, что кто-то будет использовать такие аргументы?
А вообще приятно, что ты, наконец, принял индекс в качестве аргумента. Я за это боролся больше года! Правда, не уверен, что когда индекс начнет показывать падение, ты свое мнение не поменяешь...
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:29
zРадио написав: Frant написав:
на "вторинці" КРЖН цінове дно було в 2018.
Не поздновато ли - это 3-й год роста ВВП. Домик дно показывает на начало 2017-й, что более логично (инерция 4-5 кварталов после разворота экономического тренда)
я старанно моніторив ціни "вторинки" останні 5 років в тому районі міста, який мене цікавив. Мінімум був в 2018.
Ціни опустились до рівня 2004 року(((
Звісно, що я використав свій шанс.((((((
Щодо інших районів КИєва - не знаю, проте думаю, що й там динаміка приблизно така ж сама.
Питання в тому, що далі.
Коли зміна тренду.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:46
Панове!
Я пропоную консенсус.
Треба перестати ображати один іншого.
Скоро (чи не скоро?) відбудеться зміна цінового тренду КРЖН.
І цей момент варто би взяти до уваги.
Безумовно, від узагальнюючих графіків і діаграм - є величезна користь.
Математичний підхід - серйозний інструмент в будь якій справі.
Ще цікавий момент - коли просяде курс гривни до долара?
Саме девальвація гривни є спусковим гачком здешевлення цін КРЖН.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 01 лип, 2021 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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