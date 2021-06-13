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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7784778577867787>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:21

  zРадио написав:..
PS: июнь - дно 2020-го, от него 2021-й и будет показывать самую высокую динамику

ну так учимся тока у лучших статистов! Выбираем самую низкую базу! Лучше от 1999 года смотреть, там вообще база близкая к нулю! ))
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:21


Графики капитулировали перед реальностью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:23

  Frant написав:на "вторинці" КРЖН цінове дно було в 2018.


Не поздновато ли - это 3-й год роста ВВП. Домик дно показывает на начало 2017-й, что более логично (инерция 4-5 кварталов после разворота экономического тренда)
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:25

  zРадио написав:А я ванговал, что вылезет какой-то тролль и напишет буквально то, что написали вы. Правда, я думал, что это будет другой тролль, но это уже такое.

PS: июнь - дно 2020-го, от него 2021-й и будет показывать самую высокую динамику

ОМГ... Сейчас начнётся спор о том, что в 2020м цены, оказывается, уже упали и это не рост, а прыжок дохлой кошки к МХЗ.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 01 лип, 2021 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:26

  sequence написав:
  zРадио написав:..
PS: июнь - дно 2020-го, от него 2021-й и будет показывать самую высокую динамику

ну так учимся тока у лучших статистов! Выбираем самую низкую базу! Лучше от 1999 года смотреть, там вообще база близкая к нулю! ))


Статистов? :mrgreen: Я же вас, необразованных, уже поправлял... Или с первого раза не доходит?

Что касается базы сравнения - можно и 1999-й взять. А можно и 2008-й. В зависимости от настроения - на потешиться, или погоревать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:26

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Я думав що в Європах вже давно переміг хвемінізм, а тут таке диво, як в недорозвинутих країнах третього світу. Хочу в Чехію, але ж там нема моря, навіть київського.

Він молодий, симпатичний, тому гроші там не єдиний фактор (а-ля тайки за пузатого папіка-німця).

Да прости хоспади, этот еще всю Европу научит экономить. Надо бы Флаю пособия написать: "Как питаться семьей на 3 бакса в день и чтоб жена тебя нах не выгнала" или "как жить на 30 кВт/мес, заряжать смартфон в общественных местах и выносить зимой холодильник на улицу"
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:

Графики капитулировали перед реальностью.
у упоротых своя реальность - мир графиков и оффстата
не будем им мешать, конструктив в споре с неадекватами не рождается
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:28

  airmax78 написав:
  zРадио написав:А я ванговал, что вылезет какой-то тролль и напишет буквально то, что написали вы. Правда, я думал, что это будет другой тролль, но это уже такое.

PS: июнь - дно 2020-го, от него 2021-й и будет показывать самую высокую динамику

ОМГ... Сейчас начнётся спор о том, что в 2020м цены, оказывается, уже упали и это не рост, а прыжок дохлой кошки к МХЗ.


Я смотрю, растишкам нравится фарс, а не дискуссия. С чего ты взял, что кто-то будет использовать такие аргументы?

А вообще приятно, что ты, наконец, принял индекс в качестве аргумента. Я за это боролся больше года! Правда, не уверен, что когда индекс начнет показывать падение, ты свое мнение не поменяешь...
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:29

  zРадио написав:
  Frant написав:на "вторинці" КРЖН цінове дно було в 2018.


Не поздновато ли - это 3-й год роста ВВП. Домик дно показывает на начало 2017-й, что более логично (инерция 4-5 кварталов после разворота экономического тренда)

я старанно моніторив ціни "вторинки" останні 5 років в тому районі міста, який мене цікавив. Мінімум був в 2018.
Ціни опустились до рівня 2004 року(((

Звісно, що я використав свій шанс.((((((

Щодо інших районів КИєва - не знаю, проте думаю, що й там динаміка приблизно така ж сама.

Питання в тому, що далі.
Коли зміна тренду.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:46

Панове!
Я пропоную консенсус.
Треба перестати ображати один іншого.

Скоро (чи не скоро?) відбудеться зміна цінового тренду КРЖН.
І цей момент варто би взяти до уваги.
Безумовно, від узагальнюючих графіків і діаграм - є величезна користь.
Математичний підхід - серйозний інструмент в будь якій справі.

Ще цікавий момент - коли просяде курс гривни до долара?
Саме девальвація гривни є спусковим гачком здешевлення цін КРЖН.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 01 лип, 2021 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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