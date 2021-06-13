Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Я думав що в Європах вже давно переміг хвемінізм, а тут таке диво, як в недорозвинутих країнах третього світу. Хочу в Чехію, але ж там нема моря, навіть київського.
Він молодий, симпатичний, тому гроші там не єдиний фактор (а-ля тайки за пузатого папіка-німця).
Да прости хоспади, этот еще всю Европу научит экономить. Надо бы Флаю пособия написать: "Как питаться семьей на 3 бакса в день и чтоб жена тебя нах не выгнала" или "как жить на 30 кВт/мес, заряжать смартфон в общественных местах и выносить зимой холодильник на улицу"
А це ти зря, в старій Європі (і новій теж), економія - це не тілький національний вид спорту, а і менталітет.
Нічого, як пише учотка Первий, +78грн до платіжки за е.е., і, як пише акурт в сусідній темі про інвестиції за кордоном:
akurt написав:При цьому дуже корисно спати в валянках, спортивному костюмі "с начёсом" та міховій шапці з цегейки.