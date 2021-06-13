RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7784778577867787

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:49

Как рынок пережил сложные времена и где можно было купить квартиру с наибольшей выгодой

Лучшие инвестиции в недвижимость во время пандемии
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5806
З нами з: 25.01.06
Подякував: 69 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:09

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Я думав що в Європах вже давно переміг хвемінізм, а тут таке диво, як в недорозвинутих країнах третього світу. Хочу в Чехію, але ж там нема моря, навіть київського.

Він молодий, симпатичний, тому гроші там не єдиний фактор (а-ля тайки за пузатого папіка-німця).

Да прости хоспади, этот еще всю Европу научит экономить. Надо бы Флаю пособия написать: "Как питаться семьей на 3 бакса в день и чтоб жена тебя нах не выгнала" или "как жить на 30 кВт/мес, заряжать смартфон в общественных местах и выносить зимой холодильник на улицу"

А це ти зря, в старій Європі (і новій теж), економія - це не тілький національний вид спорту, а і менталітет.

Нічого, як пише учотка Первий, +78грн до платіжки за е.е., і, як пише акурт в сусідній темі про інвестиції за кордоном:
  akurt написав:При цьому дуже корисно спати в валянках, спортивному костюмі "с начёсом" та міховій шапці з цегейки.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25197
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 1937 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7784778577867787
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2090, 2091, 2092
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20912 3633275
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 11:19
Bolt
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
14 23687
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 чер, 2021 15:56
Мизантрóп
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 227743
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.