Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Панове! Я пропоную консенсус. Треба перестати ображати один іншого.
Скоро (чи не скоро?) відбудеться зміна цінового тренду КРЖН. І цей момент варто би взяти до уваги. Безумовно, від узагальнюючих графіків і діаграм - є величезна користь. Математичний підхід - серйозний інструмент в будь якій справі.
Ще цікавий момент - коли просяде курс гривни до долара? Саме девальвація гривни є спусковим гачком здешевлення цін КРЖН.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 01 лип, 2021 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:... Я пропоную консенсус. Треба перестати ображати один іншого. ..
серьезных предпосылок для реализации курсовых рисков до конца 21 года не вижу. Для роста недвиги в принципе тоже особых предпосылок нет, - все что могло подорожать, подорожало, доходы не успевают. Конец вакцинации в Европе/США ознаменует окончание еще одного риска. Думаю, до конца года плюс минус 5% в валюте от текущих значений. Вообще-то говоря, может все же опросник?