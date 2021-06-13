Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:28
airmax78 написав: zРадио написав:
А я ванговал, что вылезет какой-то тролль и напишет буквально то, что написали вы. Правда, я думал, что это будет другой тролль, но это уже такое.
PS: июнь - дно 2020-го, от него 2021-й и будет показывать самую высокую динамику
ОМГ... Сейчас начнётся спор о том, что в 2020м цены, оказывается, уже упали и это не рост, а прыжок дохлой кошки к МХЗ.
Я смотрю, растишкам нравится фарс, а не дискуссия. С чего ты взял, что кто-то будет использовать такие аргументы?
А вообще приятно, что ты, наконец, принял индекс в качестве аргумента. Я за это боролся больше года! Правда, не уверен, что когда индекс начнет показывать падение, ты свое мнение не поменяешь...
zРадио
Повідомлень: 10350
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2256 раз.
Подякували: 4896 раз.
Профіль
16
7
3
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:29
zРадио написав: Frant написав:
на "вторинці" КРЖН цінове дно було в 2018.
Не поздновато ли - это 3-й год роста ВВП. Домик дно показывает на начало 2017-й, что более логично (инерция 4-5 кварталов после разворота экономического тренда)
я старанно моніторив ціни "вторинки" останні 5 років в тому районі міста, який мене цікавив. Мінімум був в 2018.
Ціни опустились до рівня 2004 року(((
Звісно, що я використав свій шанс.((((((
Щодо інших районів КИєва - не знаю, проте думаю, що й там динаміка приблизно така ж сама.
Питання в тому, що далі.
Коли зміна тренду.
Frant
Повідомлень: 22081
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1365 раз.
Подякували: 2282 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:46
Панове!
Я пропоную консенсус. Треба перестати ображати один іншого. Скоро (чи не скоро?) відбудеться зміна цінового тренду КРЖН. І цей момент варто би взяти до уваги. Безумовно, від узагальнюючих графіків і діаграм - є величезна користь. Математичний підхід - серйозний інструмент в будь якій справі. Ще цікавий момент - коли просяде курс гривни до долара? Саме девальвація гривни є спусковим гачком здешевлення цін КРЖН.
Востаннє редагувалось
Frant
в Чет 01 лип, 2021 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Повідомлень: 22081
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1365 раз.
Подякували: 2282 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:49
Как рынок пережил сложные времена и где можно было купить квартиру с наибольшей выгодой Лучшие инвестиции в недвижимость во время пандемии
Модератор
Модератор Форуму
Повідомлень: 5806
З нами з: 25.01.06
Подякував: 69 раз.
Подякували: 422 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:50
Frant написав:
...
Я пропоную консенсус.
Треба перестати ображати один іншого.
..
серьезных предпосылок для реализации курсовых рисков до конца 21 года не вижу.
Для роста недвиги в принципе тоже особых предпосылок нет, - все что могло подорожать, подорожало, доходы не успевают.
Конец вакцинации в Европе/США ознаменует окончание еще одного риска.
Думаю, до конца года плюс минус 5% в валюте от текущих значений.
Вообще-то говоря, может все же опросник?
sequence
Повідомлень: 5329
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 1417 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:19
trololo написав: rjkz написав:
Юра купил "3к БПС с "залой" на Соломе" (с), а точнее на Липковского. Это не Телиги даже близко. Могу ошибиться, но, если память не подводит, речь шла 105 или 115 куе (мож 107) и ипотека.
не на липковского, в протасовом яру
волгоградская
107.5куе
Прохожий
Повідомлень: 12279
З нами з: 05.06.13
Подякував: 736 раз.
Подякували: 1345 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:19
zРадио написав: sequence написав: zРадио написав:
..
PS: июнь - дно 2020-го, от него 2021-й и будет показывать самую высокую динамику
ну так учимся тока у лучших статистов! Выбираем самую низкую базу! Лучше от 1999 года смотреть, там вообще база близкая к нулю! ))
Статистов?
Я же вас, необразованных, уже поправлял... Или с первого раза не доходит?
Что касается базы сравнения - можно и 1999-й взять. А можно и 2008-й. В зависимости от настроения - на потешиться, или погоревать...
Дивні ви статисти. Ти ж аномально низький курс в 24 грн ще декілька місяців тому засовував кули тре і не тре.
А тільки вирівнявся, то вже і не такий той курс:-) і не можна на нього посилатися.
😂😂😂😂
Востаннє редагувалось
Первый
в Чет 01 лип, 2021 14:26, всього редагувалось 2 разів.
Первый
Повідомлень: 16145
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2235 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:11
Ринок землі відкрився.
Шас ціни на КРЖН вжухххх. Чому растішки мовчать про це? Тихенько скуповують київські бетонометри?
flyman
Повідомлень: 25200
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 1937 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:16
flyman написав:
Ринок землі відкрився.
Шас ціни на КРЖН вжухххх.
Чому растішки мовчать про це?
патаму шта каждая гривна вложенная в землю это минус одна гривна вложенная в бетон. Чуть позже оно вернется с лихвой, но на первом этапе грусть тоска ))
sequence
Повідомлень: 5329
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 1417 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:37
sequence написав: flyman написав:
Ринок землі відкрився.
Шас ціни на КРЖН вжухххх.
Чому растішки мовчать про це?
патаму шта каждая гривна вложенная в землю это минус одна гривна вложенная в бетон. Чуть позже оно вернется с лихвой, но на первом этапе грусть тоска ))
Так що, кіна не буде?
flyman
Повідомлень: 25200
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 1937 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
20912
3633714
Чет 01 лип, 2021 11:19 Bolt
14
23692
508
227824