Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Друзья, назовите мне хотя бы одну страну в мире, где открытие рынка земли затормозило бы, а тем более снизило бы цены на недвижимость. Нет такой в природе. Ну, может, конечно, Украина будет первой.
цілих два роки жужали, я кавалірок накупляв щоб продати покорювачам столиці, і що тепер?